Vom Roadie zum viel gebuchten Studiomusiker und viel umjubelten Solokünstler: Der amerikanische Bluesmusiker Scott Weis hat in den vergangenen drei Jahrzehnten eine wirklich steile Karriere hingelegt.

Anfangs steckte er in Studios Kabel zusammen oder besorgte Getränke für die durstigen Musiker. Mitunter wurde der damalige Roadie und Studiotechniker aus Milford Pennsylvania aber auch gebeten, mit seiner Gitarre und seiner Stimme auszuhelfen.

Musikalische Partnerschaft

Und so ging es weiter: Er landete auf Alben von Musikgrößen wie der von Reibeisenröhre Joe Cocker oder der Rock’n’Roll-Legende Dion. Als er auf Steve Washington von der renommierten Funkrockband „Funkadelic“ traf, entwickelte sich eine Freundschaft, die in eine langjährige musikalische Partnerschaft mündete.

Das Herzblut von Scott Weis steckt in aber in seiner 2005 gegründeten eigenen Gruppe, mit der er bereits einige Alben aufgenommen hat. Auf seinen Werken trifft die brodelnde Seele des Blues auf kernigen Countryrock und einen Schuss Folkmusik. Welche Wertschätzung der amerikanische Künstler in Fachkreisen genießt, zeigt seine Aufnahme in die „Blues Hall Of Fame“ im Jahre 2012.

„Er erinnert mich an die guten Zeiten Ende der 60er Jahre“, schwärmte Bluesaltmeister Jonnny Winter über seinen jüngeren Kollegen.

Unbändige Kraft der Rhythmen

Niemand Geringerer als Billy Gibbons von den texanischen Blues-Rockern „ ZZ Top “ schwärmte von der unbändigen Kraft und den spritzigen Rhythmen, den Scott Weis und seine Begleitmusiker Todd Lanka am Bass und Andy Pace am Schlagzeug an den Tag legen.

Mittlerweile zählt die „Scott Weis Band“ zu den Größen der internationalen Bluesrockszene. Davon können sich alle Musikliebhaber am Donnerstag, 29. September, um 20 Uhr im „TECnet Zentrum“ des Burgkunstadter Kleinkunstvereins „TECnet Obermain“ in Burkersdorf überzeugen.