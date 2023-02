Beamte der Polizeiinspektion Stadtsteinach haben am Dienstag von 11.15 bis 12.30 Uhr eine Lasermessung auf Höhe der Marktschorgaster Grundschule durchgeführt. Dort gilt von 7 bis 14.30 Uhr eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometern. Zudem befinden sich dort ein beschilderter Verkehrshelferübergang und ein Gefahrenzeichen mit dem Hinweis „Schule“. All das interessierte einige Verkehrsteilnehmer reichlich wenig, jeder dritte Fahrzeugführer war deutlich zu schnell unterwegs. Sogar als einige Grundschüler entlang des Gehwegs liefen, rauschte ein Fahrzeugführer mit 49 Sachen an ihnen vorbei. Insgesamt müssen sechs Fahrer mit einem Bußgeld von 70 Euro rechnen, der schnellste hatte 53 Stundenkilometer auf dem Tacho. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass der Autofahrer seine Geschwindigkeit grundsätzlich zu reduzieren hat, wenn er sich Kindern nähert, zudem muss er bremsbereit sein. Bei 30 Stundenkilometern beträgt der Anhalteweg, der sich aus Reaktions- und Bremsweg zusammensetzt, in der Regel 13,5 Meter. Die Polizei Stadtsteinach wird gerade in der dunklen und nasskalten Jahreszeit weiterhin verstärkt im Bereich von Schulbushaltestellen, Schulen und Kitas Laserkontrollen durchführen. pol