Schöner als am Familientag des Kulmbacher Volksfestes hätte das Wetter nicht sein können: Die Sonne lachte, die Preise bei den Fahrgeschäften waren zu fünfzig Prozent ermäßigt – und die Familien freuten sich riesig über die Rabatte. „Es ist richtig gut, dass die Preise reduziert sind. Alle müssen aufs Geld achten“, sagte Katharina Winkelbauer. Sie bummelte mit ihrer Nichte und ihrer Schwägerin übers Kulmbacher Volkfest und fand Gefallen an dem Spektakel. Und das lag nicht nur daran, dass sie eine rote Rose geschenkt bekommen hatte.

Vergnügen in bunten Gefährten

Viele Kinder jubelten schon auf dem Weg vom Parkplatz bis zum Festplatz: „Jetzt geht’s los“. Marwin Bock (3) gönnte sich erst einmal ein Eis, erst dann ging es für ihn auf das Kinderkarussell. Die Kinder vergnügten sich in den bunten Gefährten, auf Motorrädern, in Hubschraubern oder in riesigen Traktoren.

Und hinterher ging es in die kunterbunte Eisenbahn. Die etwas Älteren flogen im Kettenkarussell. Und das Riesenrad war ein Spaß für die ganze Familie.

Doch der größte Trubel herrschte wie immer am Auto-Scooter. Dass die Scooter jetzt auch driften können, war nicht der alleinige Grund. Der Scooter ist das Fahrgeschäft, das jung und alt verbindet. Da saßen mal die Kids am Steuer, die Mamas und Papas oder Omas und Opas daneben. Nur für die ganz Mutigen dagegen war der Flipper: Junge Menschen, die den Nervenkitzel suchten, flogen vor der Kulisse der Plassenburg durch die Luft.

Natürlich forderten die Volksfestbesucher auch ihr Glück heraus. Lose, Schießstände, Pfeilewerfen und mehr gab es. Und die bunten Preise fanden Anklang. Und mit herzhaftem Essen und süßen Leckereien ließen die Familien schließlich den Besuch ausklingen – gut gelaunt und müde vor lauter Spaß.