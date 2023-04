Den Jahresbericht des Gartenbauvereins Wirsberg präsentierte Vorsitzende Stefanie Schmidt mit passenden Bildern von Ursula Fröhlich. Dabei verwies sie auf zahlreiche Aktivitäten im zurückliegenden Vereinsjahr und kündigte für das laufende wieder ein umfangreiches Programm mit interessanten Aktionen an.

Verein zählt 143 Mitglieder

Der Einzelhauspreis des Jahres 2022 ging an die Familie Barth im Hopfengarten. Der Garten entspricht in seiner Gesamtheit den Bewertungskriterien, wie Vorsitzende Stefanie Schmidt bei der Übergabe der Tonmodel an Eva Barth feststellte. Bei den Wahlen wurde der Vorstand mit Stefanie Schmidt an der Spitze einstimmig bestätigt. Für die bisherige Schriftführerin Manuela Dresel, die in den Beisitz wechselte, übernimmt künftig Beisitzerin Ursula Fröhlich auch die Arbeit der Schriftführerin.

Nach drei neuen Vereinsmitgliedern zählt der Gartenbauverein Wirsberg gegenwärtig 143 Mitglieder. Vorsitzende Stefanie Schmidt dankte den zahlreichen Spendern, die anlässlich ihres Geburtstages den Gartenbauverein mit einer Spende bedachten. Auch die Sparkasse Kulmbach-Kronach gewährte dem Gartenbauverein wieder eine großzügige Spende.

Beteiligung an Baumpflanzung

Bürgermeister Jochen Trier (FW) lobte die aktive Arbeit des Gartenbauvereins Wirsberg und sagte auch für die Zukunft die Unterstützung des gemeindlichen Bauhofes zu. Kreisfachberaterin Anna Lena Neubig, die abschließend zum Thema „Regenwasser sparen und nutzen“ referierte, würdigte die vielen Aktionen des Vereins.

Vorsitzende Stefanie Schmidt stellte den Haushaltsplan 2023 vor. Von einem Teil der Spenden soll eine Bank und ein weiteres Insektenhotel angeschafft werden. Nach einigen allgemeinen Informationen erläuterte Stefanie Schmidt die Spendenaktion „50.000 Bäume für Oberfranken“. Bei dieser Aktion sollen mit einer Spende von je fünf Euro pro Baum klimaresistente Setzlinge gepflanzt werden. Es wurde vorgeschlagen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Dabei kamen 124,50 Euro zusammen, die aus dem Spendenvorrat auf 200 Euro aufgestockt wurden.

Werner Reißaus