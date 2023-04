Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt ist sehr gut aufgestellt. Dies wurde bei der Hauptversammlung im Awo-Treff mehr als deutlich. „Ihr seid ein rühriger Ortsverein, für den wir sehr dankbar sind“, lobte Kreisvorsitzende Inge Aures .

Vorsitzende Renate Meißner erwähnte in ihrem Jahresrückblick das Sommerfest, den Kirchweihkaffee in der Peuntwiese sowie den Faschingsnachmittag im Sportheim und die monatlichen Treffen bei Kaffee und Kuchen mit Unterhaltungsspielen. Dankbar zeigte sie sich für die vielen guten und innovativen Ideen ihrer Stellvertreterin Jutta Hirschmann. Sehr beliebt seit Jahrzehnten sind die Halbtagsausflüge von Seniorenleiterin Ingrid Burges. Als besondere Freude bezeichnete die Vorsitzende die Wiederaufnahme der Besuche im Rehbergheim. „Schön, dass der Kontakt sich wieder gefestigt und auch mit der neuen Leitung in bewährter Form fortgeführt werden kann.“ Nach wie vor werden auch Mitglieder und andere heimische Senioren zu besonderen Geburtstagen besucht.

„Die ehrenamtliche Arbeit bei euch ist nicht mit Gold aufzuwiegen und kann nicht hoch genug eingeschätzt werden“, lobte Kreisvorsitzende Inge Aures . Der Kreisverband beschäftige rund 800 Mitarbeiter und über 20 Auszubildende, so Aures. Der Kreisverband ist mit Renate Meißner und Jutta Hirschmann auch weiterhin im erweiterten Kreisverband vertreten.

Den Lobesworten schloss sich auch Bürgermeister Volker Schmiechen an: „Was ihr im Ganzen macht, ist wunderbar.“ Die Kinder vom Rehbergheim lud er zum nächsten Kirchweihkaffee ein.

Seniorenleiterin Ingrid Burges erinnerte an insgesamt zehn Halbtagesausflüge. Mit knapp 40 Teilnehmern war der Bus immer gut gefüllt. Der nächste Ausflug führt am Mittwoch, 10. Mai, ins Tiergehege des Veldensteiner Forstes. Interessierte können sich unter Telefon 09225/468 noch melden.

Inge Aures und Renate Meißner zeichneten eine Vielzahl von Mitgliedern für jahrzehntelange Treue aus:

10 Jahre: Kerstin Neidhart; 15 Jahre: Irmgard Arlt, Beate Hahn, Margitte Konrad, Edeltraud Friedrich; 20 Jahre: Peter und Petra Hohlhut, Dora Zäh, Hans Wastrack; 25 Jahre: Karin Schwappacher, Brigitta und Erich Wißlicen, Monika Angermann, Christa Peschke, Erika Körber , Johanna Müller, Elfriede Bär, Martha Honzik; 30 Jahre: Gisela Reichenberger, Elsbeth Hofmann, Werner Agly, Karl Angermann, Marianne Schneider; 40 Jahre: Lina Hohlweg, Christa Müller ; 60 Jahre: Ingrid Marek.

Zum Abschluss konnten sich die Mitglieder an Bildern der Ausflüge, die Jutta Hirschmann und Jürgen Dittebrand zusammengestellt hatten, erfreuen. Werner Oetter