Aus dem gesamten Oberland und darüber hinaus kamen die Besucher des Pressecker Kürbisfestes. Traditionell sollte es eigentlich im Park hinter dem Rathaus stattfinden, wegen der nassen Wiese durch den Regen die Tage zuvor musste es aber wieder einmal in die Industriestraße verlegt werden. „Aber wenigstens regnet es heute nicht“, freute sich Nelly Döppmann, als sie das Fest mit einem Gedicht, assistiert von Pfarrer Siegfried Welsch und Bürgermeister Christian Ruppert, eröffnete. Wieder verteilten im Nachklang des Erntedankfests Kinder des Kindergartens als Kürbiswichtel verkleidet Äpfel an die Besucher . An den Marktständen boten Selbstvermarkter ihre Waren an. Außerdem gab es hausgemachte Kuchen zugunsten der Ortsverschönerung. Für ebenfalls hausgemachte Musik aus Presseck sorgten der Posaunenchor und Werner Weiß mit dem Akkordeon. klk