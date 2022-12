Mit der VfB-Hymne stimmte der junge Vorstand des VfB Kulmbach seine Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung ein. „Blau-weiß ist unser Leben. VfB wir werden zu dir steh’n“, flimmerte der Song zu den Rückblickvideos über die Leinwand. Und alle Mitglieder der Vorstandsmannschaft zeigten sich froh und stolz auf „ihren“ Verein .

Mario Ramming, Vorsitzender für Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, erinnerte daran, dass der VfB 2018 nur eine Jugendmannschaft am Start hatte. Inzwischen verfügt der Verein über elf Mannschaften – über alle Altersklassen verteilt. Der Start ins Fußballerleben wird in der G-Jugend gelegt, das sind alle Fußballbegeisterten ab 2016 und jünger, so der Fußball-Vorsitzende Manuel Kreul. Der VfB hat eigenständige Mannschaften in der F-Jugend, in der E-Jugend, in der D-Jugend, in der C-Jugend. Und außerdem gibt es noch die Altliga und die Herren-Mannschaft. Die erste Mannschaft hat den Aufstieg geschafft, der Start war überragend. Doch dann kam der Einbruch. Aktuell nimmt die Mannschaft einen Relegationsplatz ein. Auch die Turnabteilung sei erfolgreich, erklärte Mario Ramming stellvertretend für Helga Rehm, die für diesen Bereich verantwortlich ist.

Bei der Jahreshauptversammlung ging Christian Bauer, der im Verein für die Liegenschaften zuständig ist, auf die aufwendige Platzpflege und den Ballfangzaun ein. Das VfB-Gelände sei mehr als 40.000 Quadratmeter groß, das Sportheim mit weiteren 400 Quadratmetern komme noch dazu. Nur einen festen Mitarbeiter gibt es, um alles zu unterhalten. Deshalb sei es wichtig, dass viele freiwillige Helfer mit anpacken.

Im nächsten Jahr seien die Umrüstung des Flutlichtes auf LED bei Platz 2 und eine neue Flutlichtanlage auf Platz 1 geplant. Schließlich berichtet Matthias Kratzel über die finanzielle Lage. Der Verein konnte im vergangenen Jahr ein Plus erwirtschaften, obwohl wegen des Lockdowns viele Einnahmen weggefallen seien. Doch der Verein habe eine Corona-Überbrückung bekommen und die Spenden und Sponsoren hätten dem VfB die Treue gehalten. Aktuell hat der Verein 648 Mitglieder , das ist ein Zuwachs von 38 Prozent seit dem Jahr 2019.

200 Kinder und Jugendliche

Im Verein sind aktuell rund 200 Kinder und Jugendliche . Ramming erinnerte aber auch daran, dass er im Sommer kurzzeitig als Vorstand zurückgetreten sei. Dissonanzen bei der Arbeitsweise und bei den Ergebnissen hätten dazu geführt. „Wir dürfen nicht vergessen, dass der Verein wir sind. Wir sind auf einem tollen Weg“, sagte Ramming und hofft auf ein gutes Miteinander. Der VfB Kulmbach präsentiert sich unter anderem auch auf Instagram und ist stolz, dass er die 1000-Follower-Grenze geknackt hat. Sogar drei Gamer, die regelmäßig Livestreams anbieten, hat der Verein zu bieten.

Der VfB Kulmbach ist ein Traditionsverein. 2028 kann er sein 100. Jubiläum feiern.

Sonny Adam