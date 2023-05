Zu den Artikeln „Mobilmachung gegen Mobilfunk“ (BR vom 8. Mai) und „ Grafengehaig und die Sorge vor dem Mast“ (BR vom 10. Mai) wird uns geschrieben:

Aus Interesse besuchte ich den Informationsabend zum geplanten Funkturm in Grafengehaig . Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. In der schriftlichen Einladung war zu lesen, dass man die Sorgen der Bürger ernst nimmt. Aber zu Beginn der Veranstaltung stellte Bürgermeister Burger von vornherein klar, dass kritische Fragen unerwünscht seien und er jeden hinausstecken werde, der sich nicht „ordentlich informieren“ lasse.

Habe ich was falsch verstanden? Warum dieses Auftreten des Bürgermeisters? Über den geplanten Mast wurde niemand informiert, nicht einmal die direkten Nachbarn, die durch Zufall die Telekom am Standort arbeiten sahen.

Es wurde behauptet, dass von vier Bürgern , deren Grundstücke infrage kamen, drei absagten. Diese Bürger haben jedoch nie eine Anfrage bekommen. Warum?

Einige Bürger hätten zu diesem Thema gerne eine Bürgerversammlung. Burger lehnte ab. Ein Bürgermeister, der die Bürger „ernst nimmt“? Vorbild ist sein Amtskollege Bosch in Mainleus, der sich damals zum gleichen Thema sofort zu einer Bürgerversammlung bereiterklärte.

Muss ein Mast an einem Ort entstehen, an dem es bereits eine 96-prozentige Indoorversorgung mit 5G gibt? Warum? Für drinnen gibt es das Glasfasernetz, dessen Ausbau wurde in Grafengehaig auf Geheiß des Gemeinderats 2019 eingestellt. Warum? Zur Beseitigung des schlechten Empfangs auf der Staatsstraße 2158 Richtung Marktleugast gibt es sinnvollere Standorte als diesen, da dieser von Felsen verdeckt wird! Warum dann dort?

Grafengehaig wirbt mit idyllischer Landschaft und malerischem Aussichtsfelsen. Nach dem Funkturmbau wird diese Landschaft verschandelt. Sollte,

wie geplant, eine Richtfunkstrecke zu benachbarten Funkmasten entstehen, stünde man auf dem Aussichtsfelsen direkt drin im Funkstrahl.

Als es um die Gesundheitsgefährdung der Funkstrahlung ging, wurde abgewiegelt mit zehn Jahre alten Daten. Mittlerweile gibt es sehr viele Wissenschaftler, die eine Gesundheitsgefährdung belegen, einige EU-Kommissare fordern sogar die Einstellung des 5G-Ausbaus und niedrigere Grenzwerte.

WLAN, Handy und andere „Funkgeräte“ kann ich ausschalten. Den Funkmast nicht. Der „funkt“ munter ohne Unterbrechung, ob man will oder nicht! Eine „Desinformationsveranstaltung“, verbotene Kritik und „Maulkorb“ für die Bürger ! Als Grafengehaiger würde ich mich verhöhnt und getäuscht fühlen.

Susanne Bauer

Kulmbach