Zur Jahreshauptversammlung von OHO Opferhilfe Oberfranken e.V. lud der Erste Vorsitzende Alfons Hrubesch in die neuen, barrierefreien Vereinsräume in Kulmbach , Herbert-Hofmann-Str.44, ein. Er konnte er sechs neue Mitglieder begrüßen und zitierte dazu Innenminister Herrmann: „Wir müssen alles daransetzen, das hohe Maß an ehrenamtlicher Tätigkeit bei uns in Bayern zu erhalten und weiter auszubauen. Denn der unermüdliche Einsatz unserer zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ist eine unverzichtbare Säule unseres erfolgreichen Hilfeleistungssystems.“

Die jahrelange Präventionsarbeit an oberfränkischen Schulen mit Medienscouts und deren Lehrkräften mit mehreren Hundert Teilnehmern verlangt dem Verein OHO ständige Aktualität und Präsenz ab. Aufgrund des russischen Angriffskriegs engagiert sich der Verein seit Februar 2022 in der Villa Zuflucht in Stadtsteinach für 33 ukrainische Frauen und Kinder und ist auf jede helfende Hand angewiesen.

Die Opferhilfe steht für Opferschutz, -betreuung und viele weitere Themen. Für die Unterstützung des Ehrenamtes hat die Opferhilfe bereits die Urkunde zur Unterstützung des Ehrenamtes des Bundesministerium des Innern und für Heimat erhalten. Wer Fragen, Hilfebedarf oder Rat sucht oder sich engagieren möchte, kann sich jederzeit unter der Hotline 0171/303 2827 oder opferhilfe-oberfranken.de melden. red