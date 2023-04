Die Tell-Schützen Neudrossenfeld sind zwar nur eine kleine Gemeinschaft, dafür aber mit einem festen Zusammenhalt. Und Mitgliedern , die sich über Jahre immer wieder in den Dienst des Vereins stellen, wie bei der Jahresversammlung in der vereinseigenen Schießanlage in Muckenreuth wieder einmal deutlich wurde.

Denn nahezu jeder stellte sich wieder zur Verfügung und so gingen die Neuwahlen problemlos über die Bühne. Vorsitzende bleibt Rosemarie Bodner, ihre Stellvertreterin ist Monika Nowak. Als Kassier fungieren Roland Klaus und als Schriftführer Klaus Simon . Zum Organisationsleiter wurde Heinz Fischer gewählt, der auch zusammen mit Hartmut Lauterbach Revisor ist. Die schießsportlichen Belange liegen in den Händen von 1. Schützenmeister Christian Schirmer, Zeugwarte sind Karlheinz Bodner und Manfred Nowak. Die Neuwahlen leitete routiniert Bürgermeister Harald Hübner, der die Tell-Schützen für ihre Durchhaltekraft bewunderte. Auch stellvertretender Landrat Dieter Schaar stellte die Überlebensfähigkeit des Vereins trotz mancher Probleme heraus. Ihn zeichnete man für jahrelange Zugehörigkeit aus.

In einer kurzen Rückschau listete die Vorsitzende einige Veranstaltungen auf, sagte zu der Tatsache, dass jetzt endlich wieder eine Jahresversammlung möglich ist: „Gut Ding will Weile haben.“

Aus der Reihe der Ehrungen ragte Reinhard Hartung heraus, der dem Verein seit 60 Jahren als Mitglied verbunden ist. Ausgezeichnet wurden auch die Vereinsmeister der vergangenen Schießsaison, die 2022 wieder aufgenommen werden konnte. Die Preisverteilung des An-und Pokalschießens, die den Start ins neue Jahr der Tell-Schützen einleitet, gehörte mit zum gelungenen Abend. h.w.