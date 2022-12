Klaus Peter Kugler, seit 2002 Vorsitzender und Motor des Gartenbauvereins Ludwigschorgast , wurde bei der Hauptversammlung für die nächsten vier Jahre im Amt bestätigt. Neuer Stellvertreter ist Thomas Ittner. Er löste Klaus Götz ab, der nach 28 Jahren nicht mehr kandidiert hatte.

Einstimmige Ergebnisse erhielten auch Kassiererin Monika Bittermann und Schriftführer Werner Rödel. Als Beiräte fungieren Jana Büttner, Klaus Götz, Udo Holländer, Cemilda Pietsch, Stefanie Ströhlein und Jennifer Wiesel. Revisoren sind Karin Holländer und Tobias Braunersreuther.

Man merkt es immer wieder: Ein gepflegtes Ortsbild ist den Gartlern wichtig. Aber auch naturnahe Gärten, mit denen sich Hausbesitzer ein lebenswertes Umfeld schaffen und dafür mit der Ehrenkachel des Landkreises ausgezeichnet werden. Dazu präsentierte Kugler eine Bilderschau mit Aufnahmen von seinen Sommer-Gartentouren 2021 und 2022. Prämiert wurde Josef Wagner , der auf einer Grünfläche mit Obstbäumen 27 Bienenvölker betreut.

Viel Grün, Trockenmauer, Blumenschotterrasen, Kalkmagerwiese, Naturhecke und heimische Sträucher gibt es im Anwesen von Corinna und Tobias Müller zu entdecken.

16 Neueintritte und neun Sterbefälle vermeldete Kugler. Dadurch habe sich die Mitgliederzahl auf 198 erhöht. In seinem Ausblick wies er auf das 50-jährige Bestehen des Vereins 2023 hin.

„Corona hat auch unser Vereinsleben verändert“, machte Schriftführer Werner Rödel deutlich. Dennoch ließen die Einschränkungen einige Aktivitäten zu. Von einem Plus in der Kasse berichtete Monika Bittermann. Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani dankte dem Gartenbauverein insbesondere für das Bepflanzen der Außenanlage am Kindergarten. tb