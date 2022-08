Beim Straßenfest in Marktleugast am Sonntag, 28. August, sammelt „ Die Linke “ Unterschriften für das Volksbegehren Radentscheid Bayern. Mit dem Volksbegehren soll erreicht werden, dass sich der Freistaat Bayern per Gesetz verpflichtet, den Ausbau der Fahrradmobilität voranzutreiben und entsprechend finanziell zu fördern, auch im Landkreis Kulmbach.

Eine der regionalen Sammelstellen für dieses Volksbegehren Radentscheid ist das Büro des Linken-Kreisrates Oswald Greim (Bild), Helmbrechtser Straße 1 in Marktleugast , direkt am Straßenfest. Dort können sowohl Unterschriftslisten zum Sammeln abgeholt als auch volle Unterschriftslisten abgegeben werden. red