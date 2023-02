Im Kreise einer großen Gratulantenschar hat Albrecht Dornheim seinen 85. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seinen Eltern baute er in den 1950er Jahren die Wäschefabrik Dornheim in Marienweiher auf. Später übernahm er die Geschäftsführung, erweiterte den Betrieb und beschäftigte über 50 Mitarbeiter und viele Heimarbeiter in der Region.

Blasmusik ist seine Leidenschaft

Dornheims Liebe galt stets der Marktleugaster Blasmusik. Der 85-Jährige war er nicht nur deren Förderer, sondern auch über Jahre hinweg zweiter Vorsitzender beim Musikverein Marktleugast.

Sein Nachfolger im Amt, Georg Purucker, gratulierte im Namen aller Musiker und Musikerinnen und dankte dem Jubilar für die Treue zum Verein. Auch Bürgermeister Franz Uome gratulierte dem Unternehmer im Namen der Marktgemeinde, aber auch als Geschäftsführer der Freunde der Wallfahrtsbasilika. Pfarrer Pater Florian Malcherczyk wünschte dem Jubilar Gottes Segen und dankte für die andauernde Unterstützung der kirche. Für die Katholische Gemeinschaft überbrachte Gretel Purucker die besten Wünsche.

Feuerwehr gratuliert

Die Glückwünsche der Freiwilligen Feuerwehr Marienweiher sprach Vorsitzender Johannes Klier aus, für den Fußballclub Marktleugast gratulierte Vorsitzender Klaus Witzgall und für den Sportverein Marienweiher kam Vorsitzender Denis Lauterbach zu der Feier.

Viele Freunde und ehemalige Mitarbeiter erschienen im Laufe des Tages zu der Feier und beglückwünschten den 85-Jährigen. rdi