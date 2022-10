Es ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Fakultät für Lebenswissenschaften am Standort Kulmbach : Das Kulmbacher Team der 7. Fakultät hat zum Start des Wintersemesters 2022/2023 seine neuen Räume in der Alten Spinnerei bezogen.

„Wir freuen uns sehr, dass der Umbau in unserer Alten Spinnerei termingerecht geklappt hat. Hier haben dankenswerter Weise viele Akteure wunderbar zusammengespielt – angefangen von den beteiligten Handwerksbetrieben über unsere städtische Hochbauabteilung bis hin zu unserem Architekten Stefan Eckl und den Verantwortlichen der Universität in Kulmbach und Bayreuth“, teilt Oberbürgermeister Ingo Lehmann anlässlich der Übergabe an die Immobilien Freistaat Bayern (IMBY), die die Räume im Auftrag der Universität Bayreuth anmietet.

Die 7. Fakultät der Universität Bayreuth wird ab sofort das zweite Obergeschoss der Alten Spinnerei komplett beziehen. Neben zahlreichen Lehr- und Seminarräumen sind dort auch Computerräume, eine Bibliothek und Büros untergebracht.

Für die Studierenden und Fakultätsangehörigen sei der Einzug in die Alte Spinnerei ein enorm wichtiger Entwicklungsschritt, betont Dekanin Janin Henkel-Oberländer. „Auch wenn wir in den vergangenen Jahren sehr dankbar dafür waren, alternative Standorte im Kulmbacher Stadtgebiet anmieten zu können, sind wir nun umso glücklicher, die Zeit der Provisorien hinter uns lassen zu können. Unsere noch junge Fakultät hat ab sofort auf einem Areal topmoderne und für unser Lehre und Forschung passende Räumlichkeiten zur Verfügung – und das in unmittelbarer Nähe zur Campus-Verwaltung sowie weiterer angemieteter Räume im benachbarten Einkaufszentrum fritz.“ Henkel-Oberländer bedankte sich bei allen Beteiligten für das vertrauensvolle Miteinander, das eine zeitgerechte Übernahme der Räumlichkeiten erst möglich gemacht habe. Beim Bezug des zweiten Obergeschosses in der Alten Spinnerei soll es aber nicht bleiben: Aktuell erfolgt im ersten Stock der Umbau für weitere Fakultätsräume – dort soll auch eine Mensa für die Studierenden entstehen.

Darüber hinaus laufen derzeit die Planungen für ein Campus-Areal auf dem ehemaligen „Güterbahnhofs-Gelände“. Der Freistaat hat in einem ersten Schritt die notwendigen Grundstücke erworben. Hier soll perspektivisch ein Campus für bis zu 1.000 Studierende und 22 Professuren entstehen. Zum Start des Wintersemesters 2022/2023 werden ca. 200 Studierende an der Fakultät für Lebenswissenschaften in Kulmbach eingeschrieben sein, aktuell sind hier elf Professuren besetzt. red