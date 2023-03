Beim Heringsessen des SPD-Ortsvereins im Schützenheim informierte Bürgermeister Volker Schmiechen über die Entwicklung der zurzeit laufenden Großbaustellen in der Gemeinde. Besonders die seit Jahrzehnten geforderte Ortsumgehung hob das Gemeindeoberhaupt positiv hervor: „Der Brückenbau entlastet die Bürger im Dorfkern massiv. Das ist eine Aufwertung für Untersteinach .“

Vorgesehen sind zwei Lampen in Höhe des Netto-Marktes, um den Fußgängern und Autofahrern in der dunklen Jahreszeit eine bessere Ausleuchtung zu ermöglichen, sagte Schmiechen. Auf dem Grundstück zwischen der katholischen Kirche und der Schule seien 16 Parzellen geplant. Mit der Erschließung sei das Ingenieurbüro Schnabel aus Konradsreuth beauftragt worden.

Der gemeindliche Bauhof hat laut Bürgermeister seinen Fuhrpark erweitert und einen neuen Traktor für Sommer- und Winterarbeiten angeschafft. Die Kosten belaufen sich hierfür auf etwa 110.000 Euro.

Beim Bau der Behelfsbrücke in Höhe des Radwegs Richtung Schützenhaus sei die gemeindliche Abwasserdruckleitung in Mitleidenschaft gezogen worden, fuhr der Redner fort. Die Erneuerung werde mit dem Staatlichen Bauamt Bayreuth in nächster Zeit umgesetzt.

Am Brunnen Pressecklein wurde Schmiechen zufolge oberirdisch für die elektronische Steuerung ein Bauwerk aufgesetzt. Dieser Umbau sowie die Erneuerung der Technik werde etwa 320.000 Euro kosten. Bis zur Fertigstellung des Presseckleins wird die gesamte Gemeinde mit FWO-Wasser versorgt. Zurzeit werde an der Wasserversorgung und der Abwasserversorgung im Haselgraben, in der Kantstraße und im Gumpersdorfer Weg gearbeitet.

Der Gemeinderat habe auch in Sachen Stromkosten gehandelt und die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. „2019 hatte die Gemeinde noch einen Stromverbrauch von etwa 128.000 Kilowattstunden , 2021 waren es nur noch 38.000 Kilowattstunden . Das ist eine erhebliche Reduzierung um gut zwei Drittel“, so Schmiechen.

Abschließend referierte Bezirksrat und Landtagskandidat Holger Grießhammer. wo