Seinen 90. Geburtstag hat Ulrich Berner dieser Tage im Kreis von Familie und Freunden gefeiert. Geboren in Backnang nahe Stuttgart kam der gelernte Textilkaufmann über die Umwege Frankfurt, Fulda und Hof nach Kulmbach . „Ich wollte damals mal etwas anderes sehen“, sagt er.

Zehn Jahre lang war Ulrich Berner Prokurist in der Kulmbacher Spinnerei, bis es in der Textilindustrie nicht mehr so gut lief. Zwanzig Jahre als selbstständiger Handelsvertreter für Spinnereigarn folgten. „Wir sind gerne hier in Kulmbach , sind sogar zwei Mal hierher gezogen“, erzählt der Jubilar.

An seine Kindheit in Backnang denkt Ulrich Berner noch viel zurück, und ein Erlebnis ist im besonders in Erinnerung geblieben. „Ich war als Zwölfjähriger mit der Schule beim Skifahren im Kleinwalsertal, als sich das Kriegsende näherte.“ Die Gruppe saß für ein paar Wochen fest. „Mit Lastwagen wurden wir dann irgendwann bis nach Schwäbisch-Gmünd gefahren und mussten sehen, wie wir alleine nach Hause kamen.“ Drei Tage lang ist der junge Ulrich Berner damals nach Hause marschiert. Als Ältester von drei Brüdern musste er schließlich zu Hause helfen, war doch der Vater im Krieg gefallen, als Ulrich Berner neun Jahre alt war. Diese Eigenständigkeit, die er sich als Kind aneignen musste, habe er auch an seine eigenen Kinder weitergegeben. „Wichtig war ihm, seine Kinder zu fördern und zur Eigenständigkeit zu erziehen“, sagt seine Ehefrau Erna. Mit ihr ist Ulrich Berner seit 67 Jahren verheiratet, hat drei Kinder, vier Enkel und fünf Urenkel.

Spaziergänge und Kegeln

Dabei war Ulrich Berner immer politisch interessiert, liest noch heute regelmäßig die Bayerische Rundschau, engagierte sich über Jahrzehnte im Förderverband des MGF und war auch im Saalfelder Freundeskreis aktiv. Auch als Kirchenvorstand in der Petri-Gemeinde war er eingespannt und in seiner Freizeit ging er gerne Spazieren oder kegelte bei den „Apostel-Keglern“. „Ich bin froh und dankbar, dass es der Familie gut geht“, sagt der Jubilar. Rückblickend auf sein Leben meint er stolz: „Niemand hat mich klein gekriegt und die Familie hält zusammen.“ Uschi Prawitz