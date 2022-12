Die katholische Pfarrgemeinde hat eine Spendenaktion gestartet. Die Weihnachtszeit ist traditionell die Zeit, in der Menschen Bedürftige mit einer Spende unterstützen. Gerade jetzt, in Zeiten von Energiekrise und Inflation, brauchen viele Menschen Hilfe. Darum organisierte die Gemeinde eine Tombola, die den Erlös von 415,30 Euro erbrachte. Außerdem ergab die Kollekte im Gottesdienst zur Eröffnung des Jubiläumsjahres „50 Jahre neue Kirche“ die Summe von 231,70 Euro. So entstand ein Gesamtbetrag in Höhe von 647,00 Euro. Er wird nun an Schwester Angela Tauchen weitergegeben.

Hilfe für Kinder in Rumänien

Die Ludwigschorgasterin gehört zu der kleinen Gemeinschaft von Ordensschwestern der franziskanischen Klarissen-Missionarinnen des allerheiligsten Sakraments. Sie widmet sich dem Wohl von Kindern in Rumänien. In der Stadt Braila führen die Ordensschwestern eine Tagesstätte für Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen. Dort sorgen die Schwestern unter anderem dafür, dass die Kinder jeden Tag eine warme Mahlzeit erhalten.

Sie beugen mit ihrem Wirken aber auch der Heimeinweisung der Kinder vor. Denn wenn die Eltern pädagogische oder materielle Hilfe benötigen, greifen ihnen die Schwestern im Rahmen ihrer Möglichkeiten unter die Arme.

Jedoch sind für diese Aufgaben und den Unterhalt der Betreuungseinrichtung die finanziellen Mittel sehr knapp. Die Einrichtung bekommt vom Staat nur eine geringe Unterstützung.

Darum machen Spenden es erst möglich, dass die Schwestern vor den Notlagen der Familien nicht die Augen verschließen müssen, sondern den Bedürfnissen entgegenkommen können. Tobias Braunersreuther