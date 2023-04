Bei der Jahreshauptversammlung des MSC Kasendorf erhielt Valentin Maiwald den in diesem Jahr zum ersten Mal ausgelobten Wanderpokal für den Vereinsmeister. Weitere Ehrungen von Mitgliedern werden im Rahmen der anstehenden 50-Jahr-Feier des Vereins am 17. Juni in der Festscheune in Welschenkahl stattfinden.

Erster Vorsitzender Stefan Herold stellte mit Freude fest, dass die Trial-Mannschaft zahlenmäßig an- und „zu einem großen Haufen zusammengewachsen“ sei. Ebenso werde das Leistungsniveau immer höher. Das vorherige Vereinsmotorrad, eine Beta Evo 125, sei verkauft worden, um stattdessen eine für die Zielgruppe der sechs- bis zwölfjährigen Neulinge eine besser geeignete Maschine mit nur 80 ccm Hubraum zu erwerben. Diese warte nun auf ihren ersten Einsatz beim Training auf dem vereinseigenen Gelände bei Welschenkahl. Aktuell hat der Verein 105 Mitglieder, davon 73 ADAC-Mitglieder und acht Jugendliche. Drei Abgängen standen im Jahr 2022 zehn Neuzugänge gegenüber, 2023 sind bereits weitere zwei hinzugekommen.

Sportleiterin Lea Kauppert bezeichnete die 69. Trial-Veranstaltung des MSC Kasendorf am 18. September 2022 als 11. Lauf zum Jura-Trial-Pokal trotz des schlechten Wetters und nur 45 Fahrern am Start als gelungen. Die diesjährige Motorrad-Trial-Veranstaltung soll am Wochenende 16./17. September 2023 abgehalten werden.

2022 seien alle elf Veranstaltungen des Jura-Trial-Pokals von Fahrern des Vereins besucht worden. Besonders hervorzuheben waren die stets sehr guten Podestplatzierungen des Vater-Sohn-Duos Marco und Toni Leppert in der Klasse 6 des JTP sowie die Teilnahme des erst 17-jährigen Valentin Maiwald an der offenen deutschen Meisterschaft, wo er in der Klasse 3 einen guten Platz im Mittelfeld belegte. red