Im vergangenen Jahr, so berichtete Ortsgruppenleiter Reimund Arth in der Hauptversammlung der Wasserwacht-Ortsgruppe Kulmbach , hat sich die Wasserwacht um eine Vielzahl von Aufgaben gekümmert, acht Schwimmkurse in den Bädern durchgeführt und zahlreiche Schwimmurkunden ausgegeben. Auch wurden für die Jugendlichen und Aktiven wieder durchgehend Training und regelmäßige Übungen sowie Schulungen angeboten.

821 Dienststunden geleistet

In seinem Bericht gab der Technische Leiter bekannt, dass im Jahr 2022 insgesamt 821 Dienststunden getätigt worden sind, davon 661 in den Kulmbacher Bädern und 160 Stunden an der Wasserrettungsstation Mainaue. Hierbei mussten in 25 Fällen kleinere Erste-Hilfe-Maßnahmen und ein Sanitätseinsatz durchgeführt werden.

Neben der Wasserrettung engagierten sich die Mitglieder der Wasserwacht auch in anderen Bereichen, wie in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung sowie der Jugendarbeit.

Der Vorstand dankte den zahlreichen Helfern, ohne die das regelmäßige Training der Kinder- und Jugendgruppe, welche in den vergangenen Jahren zu einer bemerkenswerten Größe angewachsen ist, nicht möglich wäre.

Die Jahreshauptversammlung war auch Gelegenheit zur Auszeichnung verdienter Mitglieder der Kulmbacher Ortsgruppe. Insgesamt wurden elf Mitglieder für langjährige Tätigkeit in der Wasserwacht ausgezeichnet. red