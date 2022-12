Als Archivar der Gemeinde macht sich nicht nur Dieter Hübner Gedanken darüber, wie in diesem digitalen Zeitalter heutige Informationen festgehalten und aufbewahrt werden können. Wer kann zum Beispiel heute noch eine 3,5‘‘-Floppy-Disk abspielen, die bis in die späten 80er das Non-plusultra war? Selbst Experten sind sich noch nicht einig, in welcher Form heutige Unterlagen archiviert werden sollen.

Zeitungsausschnitte ausschneiden und abheften – das ist oft heute noch die Aufgabe eines Schriftführers, um das Vereinsjahr zu dokumentieren. Dieter Hübner hat einen anderen Weg gewählt. Am Computer hat er alle Berichte über Trebgast , die 2021 in der regionalen Zeitung veröffentlicht wurden, in einem Buch zusammengefasst. Das Werk hat 144 Seiten und ist mit einem hochwertigen Ganzleinen-Einband versehen.

Erst beim Blättern wird bewusst, wie schnell man einiges schon wieder vergessen hat: Der erste Bericht im Jahr 2021 ist auch direkt vom 1. Januar: „Anschwimmen“ eines Einzelnen im Badesee. Für den Badegast aus Ludwigschorgast sind Luft- und Wassertemperaturen um null Grad genau die richtige Wetterlage zum Baden. Selbst eine Eisschicht auf dem Wasser kann ihn nicht davon abhalten, seinem „Vergnügen“ nachzugehen. Wenn der letzte Bericht den Umzug der „Strohberta“ schildert, die am Heiligen Abend traditionell durch den Ort zieht, ist das Jahr fast schon wieder Geschichte.

120 Fotos rücken nicht nur die Ereignisse im Ort und das reizvolle Trebgasttal ins rechte Licht. Fast alle Beiträge hat Dieter Hübner selbst verfasst, seit er 2009 nach seinem Eintritt in den Ruhestand die Berichterstattung für seinen Heimatort übernommen hat. Das praktische Nachschlagewerk ist ab sofort zum Selbstkostenpreis von 29,80 Euro erhältlich: E-Mail diehuetre@t-online.de, Telefon 09227 7444. red