Das Vokalensemble TonArt stand bislang für geistliche Musik mit hohem Anspruch. Jetzt hat sich der Name des singenden Dutzend geändert: Aus TonArt wurde TonARTen. Und mit dem ist auch das Repertoire erweitert worden. „Schnell war klar, dass wir den Anspruch, den wir an dieses Konzert in den Mai stellten, nicht allein mit geistlicher Musik verwirklichen werden können. So kam die Mischung zustande“, erklärt der Stadt- und Dekanatskantor Christian Reitenspieß. Tatsächlich strahlten die Mitwirkenden eine Freude am Musizieren aus, die auch auf das Publikum von der ersten Sekunde übersprang. TonARTen präsentierten eine Mischung aus Ensemblemusik, einzigartigen Solowerken und Instrumentalkunstwerken höchster Güte. Auch Reitenspieß steuerte einige Werke bei.

Bei der Auswahl der Kompositionen spannte er den Bogen von der Renaissance über Barock bis hin zu Klassik und Neuzeit: Neuwach, Reger, Peterson-Berger, Schumann und auch Brahms .

Für echte Höhepunkte sorgte Sopranistin Natalia Mattas-Weiche. Als Solist überzeugte Kirchenmusikdirektor Gerd Hennecke aus Sulzbach-Rosenberg und holte alles aus der Orgel der Spitalkirche heraus.

Hauchzarte Klänge gab es bei Francisco Correa de Arauxios „Tiento de quarto tono“, fulminante, fast schon erschreckende Passagen dagegen baute Gerd Hennecke in seiner ganz eigenen, zuckersüßen Bearbeitung von „Greensleeves“ ein. Das Publikum jedenfalls war von der Mischung überzeugt – und restlos begeistert.