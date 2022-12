Für interessierte Landwirte und Bäuerinnen startet ab 15. Februar wieder ein zwölftägiges Einsteiger-Seminar. Darauf weist das Amt für Landwirtschaft hin.

In der Sozialen Landwirtschaft gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich ein zweites Standbein mit Gemeinwohlcharakter aufzubauen. Wer gerne Senioren auf dem Hof hat, kann sich dazu von Familie Bucher inspirieren lassen, die eine WG für ältere Menschen auf ihrem Betrieb im Landkreis Cham eingerichtet hat.

Ist zusätzlich noch ein Gebäude vorhanden, das sich umnutzen lässt, ist auch eine Vermietung an einen Sozialträger zur Einrichtung einer Tagespflege eine Möglichkeit, wie auf dem Wohlfahrt-Hof in Rettenberg. Dort erfreuen sich die Gäste im umgebauten Kuhstall daran, das Hofgeschehen aufmerksam zu verfolgen.

Soziale Landwirtschaft bereichert Betriebe und Gesellschaft.

Wer lieber mit einer jüngeren Zielgruppe arbeiten möchte, für den könnte ein Bauernhofkindergarten oder die Aufnahme von Pflegekindern das Richtige sein.

Unterstützung bei Umsetzung

Wer Unterstützung für die Umsetzung sucht, findet diese im Seminar zur Betriebszweigentwicklung „Soziale Landwirtschaft“. Das zwölftägige Seminar findet vom 15. Februar bis 5. Oktober in Präsenz an unterschiedlichen Orten in Bayern statt. Es umfasst fünf Module inklusive Lehrfahrt und schließt mit einem Zertifikat ab.

Die Anmeldung ist bis 12. Januar 2023 über diva.bayern.de möglich. red