Thurnau und das Töpferhandwerk bilden eine untrennbare Einheit. Das Töpfermuseum Thurnau hat nun sein Führungsangebot erweitert, um Besuchergruppen den bestmöglichen Aufenthalt zu bieten. Ab sofort können über das Museum „Kombinierte Orts- & Museumsführungen“ gebucht werden. Die Führung umfasst einen Gang durch den Ortskern mit seinem prächtigen Schloss und der St. Laurentiuskirche und führt anschließend durch die Highlights der Dauerausstellung. Sie gibt einen pointierten Gesamtüberblick über den vom Töpferhandwerk geprägten Ort mit einem Feuerwerk an interessanten Informationen. Wer nicht nur zuhören, sondern auch gerne selbst aktiv werden möchte, der ist bei der „Aktiv-Führung“ richtig aufgehoben. Nach einem Rundgang durch das Museum können sich die Teilnehmer unter Anleitung einmal am Töpfern ausprobieren und ein persönliches Erinnerungsstück an ihren Ausflug mit nach Hause nehmen. Nähere Infos und Buchungen unter 09228/951-36. Alle Informationen stehen auf der Homepage des Töpfermuseums toepfermuseum-thurnau.de. red