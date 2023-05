Die Aufgabengebiete, deren sich die angehenden Lebensmitteltechniker im Vorfeld der Hausmesse angenommen haben, waren vielfältig: Eine Gruppe reicherte Kekse mit Sonnenblumenprotein an. So wird aus den Keksen ein gesunder Snack für Sportler. „Leider haben die Kekse eine Grünfärbung bekommen. Das liegt an der Chlorogensäure, einer unerwünschten Esterverbindung aus Chinin und Kaffeesäure“, erklärten Lilli Tettenborn und Annik Weiler allen Interessierten und boten die Kekse an. „Man könnte Ascorbinsäure zugeben oder man könnte beim Verpacken diese Grünfärbung verhindern“, sind sich die Nachwuchstechniker sicher, weitere Verbesserungen erzielen zu können. Geschmacklich hatte die Grünfärbung, die ein bisschen an Schimmel erinnert, allerdings keine Beeinträchtigung. Höhepunkt bei der Hausmesse war die Inbetriebnahme einer neuen Maschine aus dem Hause Seydelmann. Die Firma hat der Lemitec einen Wolf zur Verfügung gestellt.

Die Lebensmitteltechniker , die an der staatlichen Fachschule in Kulmbach ausgebildet werden, beschäftigen sich in diesem Jahr mit dem Einsparpotenzial von Kohlendioxid oder mit Vitaminverlust beim Garen. Außerdem nahmen sie sich eines Dauerbrenner-Themas an: Zuckerreduktion.

Eine Gruppe buk mit Allulose und stellte dabei schnell fest, dass Hefe diesen Zuckeraustauschstoff nicht verarbeiten kann. Lukas Michel ersetzte Zucker in seiner Würzsoße durch den Birkenzucker Xylit – und hatte keine Geschmackseinbußen. so