Zum Kommentar „Der Kulmbacher Reflex“ (BR vom 7. Februar, Seite 2) erreicht uns folgende Zuschrift::

Der Autor erkennt einen Reflex bei vielen Kulmbachern. Jetzt sträuben sie sich wieder einmal viel zu spät gegen die Zerstörung von Heimat und Baukultur. Diese säumigen Franken in ihrer verschlafenen Welt.

Wie wäre es mit etwas Selbstkritik? Statt zu kommentieren, könnte der Autor auch etwas erklären: Warum schaffte es Kulmbachs Lokalpresse 13 Monate lange nicht, über Abrisspläne und Doppelspurasphalt zu berichten? Hätte den ein oder anderen in Kulmbach interessiert, darf man rückblickend feststellen, oder? Eine kritische Lokalpresse auf Zack hätte den Braten im Rathaus gerochen. Zu dem gäbe es noch Fragen zu stellen und nachzubohren. Die Kulmbacher würden es danken. Stichwort Tangente: Eine öffentliche Diskussion dazu gab und gibt es nicht. Die Stadt plant hinter verschlossenen Türen, verkündet wird, was fix und fertig beschlossen in Planung ist. Man stellt stur fest: Es war alles öffentlich, es gibt da ein Gutachten, das besagt: Doppelspur-Tangente, Punkt.

Wer dieses Gutachten wann gemacht hat und was darin steht, erfährt der Kulmbacher nicht: Meinungsbildung unerwünscht.

Beim schönen Traum des Campus mit Güterbahnhof kursieren bunte Bilder. Vom 5,50 Meter breiten Asphalt und verschwundener 130 Jahre alter Baukultur aber nicht. Naja, warum wohl? Über den Kompromiss einer einspurigen Variante wird noch nicht einmal mehr debattiert.

Ob ein von Auftraggeber bezahltes Gutachten je unabhängig sein kann, ist diskutabel. Unabhängig und unparteiisch soll es sein – aber wertfrei, ein Gutachter spricht keine Urteil. Wenn die Stadt behauptet, das Ergebnis eines Gutachtens empfehle zwingend den Bau einer doppelspurigen Straße, ist das vielleicht eher die Interpretation der Tangenten-Anbeter und schlicht einmal wirklich unabhängig nachzuprüfen. Gutachten und Planung sind öffentlich zu machen und Sinnhaftigkeit wie Konsequenzen (Opferung von Baukultur, Versiegelung, Ausführung, Effektivität, Langzeitwirkung) mit allen Kulmbachern zu diskutieren.

Es soll Planer geben, die sich im Jahr 2023 befinden, nicht 1953 stehen geblieben sind. Die Vorstellungen zu Verkehrsverminderung, Beruhigung und ein paar Grünflächen haben sowie ein Konzept für eine Uni entwickeln können, in dem nicht 1000 Studenten plus Dienstpersonal mit dem Auto über 3575 Quadratmeter extra frisch asphaltierte Innenstadt zu den Parkplätzen eines „Green Campus“ fahren.

Dietmar Popp

Kulmbach