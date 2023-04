Die Mitglieder von Tanzsport Kulmbach schwingen wieder das Tanzbein und freuen sich, dass fast alle Tanzbegeisterten dabeigeblieben sind. Bei der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder ein neues Leitungsteam.

Mit Freude an Musik und Bewegung starten alle in die neue Saison. Ab April sind neue Tanzkurse in Standard und Latein, neue Discofox-Kurse geplant. Die Kurse finden donnerstags ab 18.45 Uhr bzw. ab 20 Uhr statt und werden in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Kulmbach durchgeführt (Anmeldung bei der VHS, Tel. 09221/940269 oder vhs@stadt-kulmbach.de. Beginn soll ab 20. April sein.

Der bisherige Vorsitzende des Tanzsportvereins Kulmbach freute sich über stabile Mitgliederzahlen. Acht Austritten stehen sechs Neueintritte gegenüber. Aktuell hat der Verein 124 Mitglieder . „2021 konnten wegen der Hygieneauflagen allerdings nur 69 Trainingsabende stattfinden. Aber jetzt sind wir endlich wieder auf dem Niveau wie vor Corona“, erklärte Günther Hartmann, der bisherige Vorsitzende des Vereins.

105 Trainingsabende wurden im vergangenen Jahr durchgeführt. Und immer mit von der Partie ist die sportliche Leiterin des Vereins: Helma Nüßlein-Teubner. Seit 45 Jahren schwingt sie unermüdlich das Tanzbein. Auch Tanzlehrer Kay Uwe Scholz aus Bamberg trainiert die Tanzbegeisterten und perfektioniert die tänzerischen Leistungen. Aktuell wird in neun Gruppen getanzt.

Nach acht Jahren legte Hartmann auf eigenen Wunsch sein Amt nieder und zog Bilanz: Der Umzug des Vereins vom Weberhof nach Fölschnitz sei geglückt. „Wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Jetzt sollen neue Leute neue Ideen haben“, wünscht sich Hartmann. Und als erste Neuerung beschloss der Verein, eine neue Musikanlage im Wert von bis zu 2000 Euro anzuschaffen. Die alte mache Geräusche und sei in die Jahre gekommen.

Bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim des Sportkegelclubs Fölschnitz wählten die Mitglieder einen neuen Vorstand. Günther Hartmann und sein Stellvertreter Rainer Seifferth wurden verabschiedet. Der neue Vorstand: Vorsitzender Harald Schmidt , Stellvertretender Vorsitzender und Jugendvertreter Willi Mages, Schriftführerin Claudia Dörnhöfer, Schatzmeister Thomas Reuschlein, Stellvertretende Schatzmeisterin Kerstin Reuschlein, Sportliche Leiterin Helma Nüßlein-Teubner, Kassenprüfer Wolfram Müller und Heinrich Bahl. Sonny Adam