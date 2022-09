Am Sonntag, 11. September, findet der Tag des offenen Denkmals statt. Er steht unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz “. Mehrere Bayreuther Einrichtungen werden sich mit Führungen, Vorträgen und weiteren Aktivitäten beteiligen. Die Angebote sind kostenfrei.

Die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH bietet um 14 und 16 Uhr geführte Rundgänge in der Innenstadt zum Schwerpunkthema „KulturSpur“ an. Treffpunkt ist die Tourist-Information, Opernstraße 22. Die Rundgänge dauern jeweils etwa zwei Stunden.

Die alten Stadttore

Stadtheimatpfleger Norbert Hübsch lädt um 10 Uhr zu einer eineinhalbstündigen Führung unter dem Motto „Bayreuther Stadttore – eine Spurensuche“ ein. Sie führt zu den verschwundenen Toren der Stadt. Hübsch erläutert ihre Geschichte, zeigt erhaltene Ansichten und verborgene Spuren der Toranlagen. Treffpunkt ist am Sternplatz.

Das Historische Museum bietet um 12.30, um 14 und um 15.30 Uhr Rundgänge unter dem Motto „Neu entdeckt – die Alte Lateinschule und ihre Umgebung“ an. Dabei wird ein genauerer Blick auf die Geschichte dieses Gebäudes geworfen. In Schlaglichtern wird die Frühzeit der Stadt Bayreuth und die Entwicklung seiner ältesten Schule beleuchtet. Treffpunkt ist am Historisches Museum, Kirchplatz 4.

In St. Georgen wird um 13.30 Uhr unter dem Motto „300 Jahre Industrie – Bayreuths Zukunft begann in St. Georgen“ eine Führung unter der Leitung von Florian André Unterburger angeboten. Treffpunkt ist vor dem Anwesen Markgrafenallee 49, Ziel gegen 15 Uhr die Schokofabrik in der Gaußstraße.

Blick in die Schokofabrik

In der Schokofabrik in der Gaußstraße 6 werden von 15 bis 17 Uhr verschiedene Führungen, Erläuterungen und Vorträge unter dem Motto „KulturSpurensuche“ angeboten. Das für die Bayreuther Industriegeschichte bedeutende Baudenkmal „Ehemalige Zuckerwarenfabrik Insel“, das als einer der Pionierbetriebe für das heutige Bayreuther Industriegebiet St. Georgen gilt, ist letztmalig im unsanierten Zustand zu erleben. Die mit der Planung des künftigen Jugendkultur- und Sportzentrums betrauten Architektur- und Tragwerksplanungsbüros, der Verein „Schoko“ und das Quartiersmanagement stellen den Besuchern die aktuellen Planungen für die Zukunft vor.

Ab 15.15 Uhr und nach Bedarf stehen Führungen und Erläuterung des aktuellen Planungsstandes für das künftige Jugendkultur- und Sportzentrum an. Eingebettet in das Führungs- und Mitmachprogramm gibt es um 15.30 Uhr einen etwa halbstündigen Vortrag zur Industrie- und Kolonialgeschichte „Die Schokofabrik – auf den Spuren des Kolonialismus in Bayreuth “. Referent ist Florian André Unterburger.

Das Alte Rathaus in der Maximilianstraße, Sitz des Kunstmuseums Bayreuth , beteiligt sich ebenfalls am Tag des offenen Denkmals. Es hat von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Folgendes Programm wird angeboten:

11 bis 13.30 Uhr: Ob barocke Erker oder Eingangsportal, das historische Gebäude des Kunstmuseums Bayreuth lädt zum perspektivischen Zeichnen ein. Die Leitung hat die Kunstpädagogin Verena Weinman.

11 und 13 Uhr: Führung durch die Ausstellung „20 Jahre Professor Klaus Dettmann Kunststiftung“ mit Beatrice Trost.

14 bis 16.30 Uhr: Spuren in der Kunst entdecken – offene Werkstatt mit Kunstpädagogin Ingrid Seidel.

15 Uhr: „KulturSpur“ im Alten Rathaus; die Besucher folgen der Spur des historischen Ortes und seiner Transformation zu einem Museum. Schlaglichter werden auf Details der Gestaltung, wie den Sandstein, die Treppe, den Dachboden, den Stuck, die Bemalung und die Türbeschläge geworfen. Die Leitung hat Beatrice Trost. red