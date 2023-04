Zu einem unterhaltsamen, würdigen Ehrenabend, bei dem anspruchsvolle Liedvorträge und das ehrenamtliche Engagement verdienter Mitglieder im Mittelpunkt standen, hatte der Gesangverein Edelweiß Peesten ins Dorfhaus eingeladen. Bürgermeister Norbert Groß war sichtlich erfreut über die großartige musikalische Vielfalt, die Sängerinnen und Sänger vom GV Edelweiß in seiner Gemeinde zum Besten gaben, und brachte seine Unterstützung durch eine spontane passive Mitgliedschaft zum Ausdruck.

Die Edelweißer, Leitung Frank Macht, eröffneten den Abend mit Liedern wie „Sing a Song“ und dem Nabucco-Klassiker „Überall auf der Welt“ , die gefühlvoll das Motto der Veranstaltung zum Ausdruck brachten. Der Männergesangverein Berndorf/Alladorf, Leitung Steffen Schwarz und Klaus Linhardt, überzeugten mit dem Klassiker „Warum bist du gekommen“ (Bajazzo) sowie dem anspruchsvollen Satz „Das Elternhaus“. Die stimmgewaltigen Gäste aus den Nachbargemeinden waren eine echte Bereicherung.

Durch den Corona-Stau standen zahlreiche Ehrungen an, die von der Vorsitzenden Marianne Leykam, Bürgermeister Norbert Groß und vom Fränkischen Sängerbund sowie dem Deutschen Chorverband mit Erwin Pager vorgenommen wurden. Er machte in seinen gelungenen Grußworten deutlich, dass die Freude am Singen bis ins hohe Alter Nahrung für die Seele und das gesellschaftliche Miteinander sein kann.

Ehrungen passive Mitglieder : zehn Jahre Carolin Bergmann, Andrea Sauer, Thorsten Dörnhöfer, Michael Martin ; 25 Jahre: Rosi Angermann, Volker Lauterbach, Christine Müller, Hannelore Rauh, Sabine Schnippa, Hanni Täuber; 40 Jahre: Petra Baran, Arno Ellner, Sonja Meisel, Wolfgang Kunert, Edmund Bergmann; 50 Jahre: Gertrud Lauterbach, Johanna Müller, Werner Häckel; 60 und 65 Jahre: Heinrich Angermann, Werner Angermann, Hans Täuber, Hans Weich; 65 und 70 Jahre: Otto Küffner.

Als aktive Sänger wurden ausgezeichnet für zehn Jahre Kerstin Beil und Helga Klemenz; 25 Jahre: Ludwig Pühlhorn; 40 Jahre: Anita Bergmann; 50 Jahre: Hannelore Backer, Erhard Münch.

Nachdem der Gesangverein Edelweiß mit „Horch was swingt von draußen rein“ und „Can’t help fallin in love“ sehr mutig modernes Liedgut unter Begleitung von Keyboarderin Julia Weiß serviert hatte, wurde die aktive Sängerin und stellvertretende Chorleiterin Helga Dressel, zum Ehrenmitglied ernannt. red