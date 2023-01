Traditionell verzichtet die Sparkasse Kulmbach-Kronach auf Weihnachtsgeschenke . Stattdessen spendete sie einmal mehr 6000 Euro an heimische Institutionen. Bei der Spendenübergabe erfolgte auch die offizielle Übergabe von zwei Auto-Spenden.

Dieses Mal wurden die THW-Helfervereinigung Kronach, die Tafel Kulmbach , die Katholische Kirchenstiftung Ludwigsstadt und der DLRG-Ortsverband Wirsberg unterstützt. Mit dieser gemeinnützigen und nachhaltigen Unterstützung würdige man zugleich das Ehrenamt, das in vielerlei Beziehung unsere Gesellschaft am Leben halte. „Statt einiger weniger profitieren nun viele von unserer finanziellen Hilfe“, bekundete Harry Weiß.

Die Vertreter der Spendenempfänger bedankten sich in herzlichen Worten für die Unterstützung. Gleichzeitig nutzten sie die Gelegenheit, sich kurz vorzustellen. Wie der Vorsitzende Frank Schuberth der THW-Helfervereinigung Kronach bekundete, komme die Spende der Förderung derJugendarbeit zugute. Die Kulmbacher Tafel sehe sich derzeit laut der Vorsitzenden Elfriede Höhn großen Herausforderungen entgegen; seien doch angesichts der erhöhten Lebenshaltungskosten immer mehr Menschen auf dieses Angebot angewiesen.

Wie gerufen kommt die Finanzspritze auch für die katholische Kirchenstiftung Heilig Geist Ludwigsstadt, die laut Kirchenpfleger Arnold Imsel mit der Dachrenovierung bzw. Sanierung der sanitären Anlagen hohe Kosten zu stemmen habe. Die Spende an die DLRG Wirsberg fließt in benötigte Ausstattung der Schnelleinsatzgruppe. Die Spendenübergabe nutzten die Verantwortlichen auch für die offizielle Übergabe von zwei Autos an das Haus Fischbachtal des Deutschen Ordens und die Fachklinik Haus Immanuel des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbands. Wegen Lieferverzögerungen erfolgte die Übergabe zunächst symbolisch mit einer Urkunde. Die Kleinfahrzeuge der Marke VW im Wert von jeweils 10.000 Euro werden in den kommenden Tagen eintreffen. Die Mittel stammen aus dem dezentralen Reinertrag des „Sparkassen-PS-Sparens“. Seit dem Jahr 2015 wurden bislang 18 solcher Sparkassen-Mobile an karitative Einrichtungen übergeben. Laut Einrichtungsleiter Gerhard Steidl vom Haus Fischbachtal ergäben sich aus der Alkoholerkrankung der Bewohner auch Folgeerkrankungen. So komme es öfters vor, diese zum Arzt fahren zu müssen. Der handlich-flotte Flitzer sei hierfür genau das Richtige. Dies bestätigte auch der Klinikleiter Gotthard Lehner der Fachklinik Haus Immanuel , die spezialisiert auf die Behandlung von alkohol- und medikamentenabhängigen Frauen mit Sekundärindikation Ess-Störungen und Glücksspielsucht ist. hs