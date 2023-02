Zur Begrüßung haten die Kinder im „Fantasia-Land“ in der Mangersreuther Straße extra ein Lied einstudiert. Außerdem hatte das Gremium der Vorschulkinder angeregt, den Gästen zur Feier des Tages alkoholfreien Sekt zu kredenzen. Die Gäste, das waren Bereichsdirektor Gerhard Zettel und Nicole Neuber von der VR-Bank Oberfranken Mitte. Und die hatten ein Geschenk dabei: Einen Scheck über 9000 Euro. Den können die neun Kindertageseinrichtungen des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt (Awo) dafür verwenden, etwas anzuschaffen, das mit dem normalen Budgets nicht so einfach möglich wäre. Auf der Wunschliste vom „Fantasia – Haus des Kindes“ stehen beispielsweise große weiße Korkbausteine an oberster Stelle. Bei den anderen Kitas sind es Spielgeräte für den Garten, eine Gartenbank, ein Krippenwagen oder neue Möbel für den Gruppenraum.

„Wow, so eine Spende ist ja nicht alltäglich“, war die erste Reaktion von Katrin Stadler, Fachbereichsleitung Kinder und Jugend bei der Awo. Sie bedankte sich, ehe es für alle noch einen großen Schluck aus dem Sektglas gab. Dieter Hübner