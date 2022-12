Gisela Kretschmer hat in diesen Tagen dem Lebenswerk ihren selbst gesammelten Spendenbetrag überreicht. Das Lebenswerk konnte sich über eine Spende in Höhe von 700 Euro freuen. Gisela Kretschmer aus Kulmbach , die einen kleinen Vertrieb für Badezusätze unterhält, wollte etwas Gutes tun. So fing sie an, seit Mitte August 2021 ihre Kunden der letzten 20 Jahre zu besuchen.

„Ich bin jeden Samstag losgefahren und habe meine Produkte angeboten mit dem Hinweis, dass zehn Prozent des Erlöses gespendet werden“, erzählte die Kleinunternehmerin bei der Spendenübergabe. Auf diese Weise seien mit den Zusatzspenden 1335 Euro zusammengekommen, 635 Euro habe sie an die Lebenshilfe in Kronach gespendet . „Ich danke meinen Kunden, dass sie diese Spende möglich gemacht haben“, erklärt Kretschmer.

Für Klaus Drescher, den Vorsitzenden des Fördervereins des Melkendorfer Lebenswerkes, kam diese Spende wie gerufen. „Wegen der Pandemie und der Veränderungen im organisatorischen Bereich sind wir verstärkt auf Spenden angewiesen“, sagte er. So hat der Bücherflohmarkt in der Stadthalle nicht mehr stattfinden können, und auch der beliebte Dixie-Frühschoppen wird ausfallen. Zumindest soll der Bücherflohmarkt wieder veranstaltet werden. Er soll künftig in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung stattfinden.

Das Spendengeld von Gisela Kretschmer wird vorwiegend für Musikinstrumente, Betriebsausflüge und die Theatergruppe verwendet, erklärte Klaus Drescher. Die beiden Mitarbeiter der Werkstatt Danny Waldow und Claus Schneyer, gaben den Anwesenden ein kleines Ständchen auf den neu angeschafften Cajons. Uschi Prawitz