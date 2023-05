Exakt 3000 Anmeldungen liegen bereits vor, Christian Stephan von der Veranstaltungsagentur Plan B Sportmarketing aus Sauerlach ist sich sicher, dass es noch 3500, wenn nicht sogar 4000 Teilnehmer werden. In den Räumen des Fitnessstudios NXT Level am Goldenen Feld haben sich am Dienstag Veranstalter und Sponsoren des 2. Spartan Race in Kulmbach getroffen, um weitere Einzelheiten zu der Großveranstaltung vom 16. bis zum 18 Juni bekannt zu geben.

Eines steht jetzt schon fest: Der Hindernislauf, der vielleicht schon bald eine olympische Disziplin werden könnte, bringt ordentlichen Schwung in die Stadt. Sämtliche Hotelbetten sind am Veranstaltungswochenende bereits ausgebucht. Die Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt. Vom Rahmenprogramm können auch die Kulmbacher selbst profitieren.

„Das wird bestimmt wieder ein voller Erfolg“, ist sich auch Oberbürgermeister Ingo Lehmann sicher. Er zog eine positive Bilanz der Veranstaltung im zurückliegenden Jahr. Daran hatten 2541 Sportler teilgenommen, und sie alle waren bei Temperaturen von teilweise über 30 Grad gehörig ins Schwitzen gekommen. „ Kulmbach kann Spartan“, das habe die Premiere im Vorjahr gezeigt.

Konkret gibt es an allen drei Veranstaltungstagen mehrere Läufe unterschiedlicher Länge mit den verschiedensten Hindernissen. Am Freitag werden zwischen 15 und 16.30 Uhr zunächst die Kinder-Rennen über 0,8, 1,6 und 3,2 Kilometer ausgetragen. Samstag gibt es dann die vier großen Rennen , wobei das erste um 9 und das letzte um 13 Uhr gestartet wird. Weitere vier Rennen stehen dann am Sonntag zwischen 9 und 10 Uhr an, ehe die Sieger geehrt werden. Start ist jeweils am Marktplatz, die Siegerehrung und das Rahmenprogramm gehen am Eku-Platz über die Bühne.

Das schwierigste Rennen dürfte das „Spartan Beast Elite Heat“ sein, das am Samstag um 9 Uhr startet, über 21 Kilometer durch Fölschnitz und auf den Rehberg führt und das 30 Hindernisse beinhaltet. Auf dem Eku-Platz ist an allen Tagen für Bewirtung gesorgt, dort gibt es auch verschiedene Aussteller und dort findet auch am Samstagabend ab 20 Uhr die Radio-Plassenburg-Party mit DJ und Cocktails statt.

Veranstalter sehr zufrieden

Kulmbach sei für die Athleten schon etwas ganz Besonderes, so Christian Stephan von der Veranstaltungsagentur Plan B. Das liege zum einen an dem landschaftlichen Umfeld mit den Ausläufern des Frankenwaldes, zum anderen an der besonderen Atmosphäre der Stadt. Christian Stephan verspricht: „Es werden die besten Athleten der Welt kommen.“ Von der Top 10 der Weltrangliste hätten sich bereits sechs angemeldet. Grund dafür ist, dass Kulmbach als eines der sportlich härtesten Rennen gilt. Und es wird bestimmt nicht das letzte Spartan Race in Kulmbach sein. Christian Stephan vielsagend: „Den Plan, den wir für Kulmbach haben, der ist noch lange nicht ausgeschöpft.“

Neu ist in diesem Jahr, dass es keine Einwegbecher mehr geben wird, dass auf dem Platz das Bier der Brauerei Haberstumpf aus Trebgast, die Hauptsponsor des Spartan Race ist, ausgeschenkt wird und dass ein eigener Pavillon für Bar-Atmosphäre inklusive Aperol Spritz sorgen wird.

Nach Kulmbach geholt hatte das Rennen Poja Mahdiyeh vom Fitnessstudio NXT Level. Er selbst hat schon an 13 Rennen in sechs Ländern teilgenommen. Nicht nur vom Rennen selbst seien die Athleten im zurückliegenden Jahr alle schwer begeistert gewesen, auch die Party sei allen in Erinnerung geblieben. „Es war die beste Party, die jemals in Europa bei einem Spartan Race stattgefunden hat“, ist sich Poja Mahdiyeh sicher.