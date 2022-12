Über eine vorgezogene „Bescherung“ kann sich die Marktgemeinde Marktschorgast mit ihren Vereinen freuen . Vorstandsvorsitzender Harry Weiß und Vorstandsmitglied Steffen Potstada von der Sparkasse Kulmbach-Kronach hatten 12.250 Euro mitgebracht. „Mit dieser Spende “, so Harry Weiß, „wollen wir das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen und Einrichtungen unterstützen und so das Leben in Marktschorgast mittragen.“

Landrat Klaus Peter Söllner meinte: „Diese finanzielle Unterstützung erfüllt einen guten Zweck.“ In den Genuss der Förderung kamen neben dem Markt Marktschorgast auch der VdK-Ortsverband, der Bund Naturschutz, der Verkehrs- und Verschönerungsverein, die Freiwillige Feuerwehr, die Wasserwacht, die katholische und evangelische Kirche, der Brauchtumsverein, der Kleintierzuchtverein, der Modellflugverein, der Allgemeine Sportverein (ASV), die Siedlergemeinschaft und die Bücherei und die Dorfbühne.

Bürgermeister Marc Benker bedankte sich für die Spende an die Marktgemeinde Marktschorgast , die Gewährsträger neben Thurnau und Wirsberg ist, und stellte die positive Zusammenarbeit mit der Sparkasse heraus. red