Der Gartenbauverein Lanzendorf mit seinen derzeit 172 Mitgliedern konnte bei der Hauptversammlung auf ein sehr aktives Vereinsjahr zurückblicken: „Wir hatten wieder einen bunten Strauß vielschichtiger Aktivitäten und Veranstaltungen gebunden“, sagte Vorsitzende Christa Täuber.

Im Mittelpunkt standen die Einzelhausprämierung und die Ehrung langjähriger Mitglieder . Für 2022 gingen die Tonmodeln des Landkreises an die Anwesen von Manuel Gumtow und Ute Schulmeyer. Für ihre 25-jährige Vereinstreue wurden Horst Baierlein, Hannelore Lindner, Inge Molketeller, Eberhard Pösch und Herbert Ruckdeschel geehrt.

Christa Täuber erinnerte an die Verteilung der bestellten Blumenerde im März, das Schmücken des Osterbrunnens am Griesplatz im April und das Maibaumaufstellen. „Dieses Brauchtum genießt in Lanzendorf einen ganz besonderen Stellenwert.“

In einer Gemeinschaftsaktion mit Feuerwehr und VdK seien die Vereinskästen am Griesplatz neu gestrichen und sämtliche Dachziegel vom Moos befreit worden. Der Jahresausflug habe nach Sandharlanden bei Abensberg geführt.

Zum zweiten Mal richtete der Gartenbauverein Täuber zufolge das Sonntagscafé in der Baille-Maille-Allee aus. „Wir waren von der sehr guten Resonanz abermals positiv überrascht, so dass wir diese Aktion auch in diesem Jahr wiederholen möchten.“ Ein Höhepunkt im Vereinsgeschehen sei auch die Kerwa am Griesplatz mit einem Gottesdienst von Pfarrerin Almut Weisensee im Freien gewesen.

Zur Verschönerung des Ortsbilds seien im Herbst noch ergänzend rund 100 Blumenzwiebeln an den Grünflächen des Griesplatzes sowie am Treppenaufgang zur Kirche gesteckt worden. Die Adventsfeier mit der Präsentation der neuen Brücke am Brunnen und dem Auftritt von Nikolaus und Christkind habe das Jahr beschlossen.

Kerstin Pachelbel erstattete den Kassenbericht. Die beiden Revisoren Rainer Dupke und Sigrid Seiferth stellten eine ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte fest.

In ihren Grußworten würdigten Bürgermeister Gerhard Schneider und Kreisvorsitzender Günter Reif die engagierte Arbeit des Vorstandsteams. Rei.