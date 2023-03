Grafengehaig — Soll Grafengehaig am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen oder nicht? Darüber ist sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung spontan nicht klar geworden. Einerseits ja, denn die Gemeinde hat mittlerweile mit ihrem neuen und intakten Ortszentrum einiges zu bieten, was selbst die bayerische Landwirtschaftsministerin kürzlich bei ihrem Besuch begeistert hat. Andererseits nein, denn „das macht einen Haufen Arbeit“, wie Bürgermeister Werner Burger sagte, der an die Teilnahme im Jahr 2010 erinnerte.

Mit der Organisation könne man die Verwaltung nicht auch noch belasten; blieben also die Vereine. Die hätten mit sich selbst zu tun, teils sogar damit, sich mangels Freiwilliger überhaupt zu erhalten. „Heutzutage wollen sich halt immer weniger aktiv für etwas engagieren und einen Vereinsposten lieber abgeben als übernehmen“, bedauerte Burger.

Grundsätzlich ablehnen wollte der Gemeinderat eine Teilnahme dennoch nicht. Bis zu einer Präsentation des Ortes vor einer Jury bleiben noch drei Jahre. Dafür müsste sich Grafengehaig allerdings bis Anfang Juni dieses Jahres anmelden.

Das Thema Dorfwettbewerb soll in der nächsten Sitzung noch einmal besprochen werden. Inzwischen will man sich umhören, ob und wer alles Interesse hätte, sich dafür zu engagieren.

Teilnehmen will Grafengehaig in jedem Fall an einem Forschungsprojekt „Heimat – mehr als ein Gefühl“ der Technischen Hochschule (TH) Nürnberg, beschloss der Gemeinderat . Darum war die Gemeinde von der Hochschule gebeten worden. Darin geht es um die Herausforderungen der ländlichen Regionen durch den demografischen Wandel, die Anforderungen in der Energiewende, um Digitalisierung und die Veränderungen in der Arbeitswelt.

„Mit dem Forschungsvorhaben sollen für Bürger und Politik Erkenntnisse über den sozialen Zusammenhalt vor Ort erarbeitet, weiterentwickelt werden und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden“, umschreibt die TH das Vorhaben. Dazu sollen Bürger befragt werden.

Die Verwaltung wird das Projekt nochmals klarer beschreiben und Bürger zum Mitmachen auffordern. Die Untersuchungen werden zwar online stattfinden. Für Online-Nichtaffine sollen jedoch persönliche Hilfen angeboten werden.