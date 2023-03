Im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung haben die Freien Wähler Marktleugast auch in personeller Hinsicht die Weichen für die Zukunft gestellt. Als neuer Vorsitzender wurde Setrick Röder einstimmig in das Amt gewählt; Sein Stellvertreter ist Marco Buß; Kassier wurde der 20-jährige Fabio Taig und Schriftführerin Conny Weber.

FW-Kreisvorsitzender, MdL Rainer Ludwig, beglückwünschte den 32-Jährigen an der Spitze eines rührigen Ortsvereines in einer der „FW-Hochburgen“ Marktleugast .

„Röder ist ein dynamischer und umtriebiger Youngster in unseren Reihen, dem ich eine große politische Zukunft zutraue. Der exzellente Nachwuchsmann leistet seit 2020 auch als Fraktionsvorsitzender sowie im Vorstand des Kreisverbandes eine hervorragende Arbeit. Kompetenz, Leidenschaft und ein hohes Engagement zeichnen ihn aus; er ist bereit, Verantwortung als Führungskraft zu übernehmen und die FW in Marktleugast auf Erfolgskurs zu halten“, so Ludwig. Er dankte auch dem Vorgänger Reiner Meisel für dessen Amtsführung seit 2018. Meisel ist seit 2014 als Zweiter Bürgermeister politisch, aber ebenso beruflich, familiär und gesellschaftlich fest mit seiner Gemeinde verankert und dort auch ehrenamtlich vielseitig engagiert. „Die FW Marktleugast sind einer der größten Ortsverbände im Landkreis und weisen eine Ära mit langer Tradition auf; sie prägen seit Jahrzehnten eindrucksvoll die Kommunalpolitik der FW – stellten mit Norbert Volk bis 2020 den Bürgermeister und bilden aktuell mit drei Mitgliedern plus einem Mitglieder der FW Neuensorg und der WGM (4 Sitze) im Gemeinderat die (zweit)stärkste Fraktion“.

„Wir engagieren uns im Gemeinderat sehr im Bereich Energiepolitik, dazu wurden auch drei Anträge im Januar gestellt. Damit soll die Kommune in Marktleugast mehr auf Eigenstromanlagen sowie regenerative Wärmeerzeugungsanlagen setzen und diese auch zeitnah umsetzen“, so der neue Ortsvorsitzende Röder. red