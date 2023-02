Mit dem Seniorenfasching läutete der Seniorenkreis der Pfarrei in Mainroth die fünfte Jahreszeit ein. Seniorenbeauftragte Margret Krause freute sich, dass sich auch Pater Josef Gibus und Eva-Maria Horn, die Seniorenbeauftragte der Stadt Burgkunstadt , unter das Publikum gemischt hatten.

Mit lustigen Gstanzl stimmte Marianne Fiedler die Gäste auf die närrische Zeit ein. Nach dem Kaffeetrinken hieß es „Vorhang auf, die Narretei nimmt ihren Lauf“. Gleich mit dem ersten Auftritt sorgte das Faschingskomitee für tosendes Gelächter. Ausgehfertig, aber ganz in schwarz gekleidet, sangen dann Helga Mayer, Margret Krause, Marianne Fiedler und Margit Gärtlein die Moritat „Wieder mal sind wir zu haben, wieder mal sind wir plötzlich ganz allein“. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass die Damen ihre Männer höchstpersönlich um die Ecke gebracht hatten.

Der erste, der nur seine Hobbys im Sinn hatte, fiel einem Gewehrschuss zum Opfer und der nächste fiel ins Küchenmesser seiner Frau, weil er ihr sagte „meine Mama kocht halt besser als du“. Die betrogene Ehefrau, deren Mann mit der Geliebten nach Bali flog, begrüßte ihn danach mit Wurstsalat mit Zyankali und die vierte kappte die Bremsleitungen, weil er sich mit der Liebschaft ertappen ließ. Die Zuhörer lachten Tränen.

Eine lustige Verwechslung

Der Spreißl, den sich Marianne Fiedler auf einem Holzstuhl eingezogen hatte, trieb sie zum Doktor. Allerdings verließ sie sich auf den Doktortitel auf dem Türschild und erwischte statt eines Arztes einen „Doktor der Rechte“ − eine köstliche Verwechslungsgeschichte.

Mit einem Koffer in der Hand hatte danach Michael Gärtlein seinen großen Auftritt als BH-Vertreter. Er hatte Büstenhalter in den Größen eins bis zwölf dabei und pries nicht nur seine Ware an, sondern auch die weiblichen Reize, die in seinen Dessous am besten zur Geltung kämen.

Ähnlich viel Heiterkeit erzielten Karlheinz Kohles als kranker Pfarrer und sein Mesner Helmut Fiedler. Der Mesner sollte der Gemeinde die Gottesdienstordnung verkünden und auch vermelden, dass eine Handtasche gefunden worden war. Weil dieser sich aber keine Notizen gemacht hatte, verdrehte er alle Termine und kündigte zum Schluss eine Sonderkollekte für den Heiligen Vater an. Der habe seine Handtasche schon in die Sakristei gehängt. Auch beim Sketch „Google-Pizzaservice“ von Margit und Michael Gärtlein gab es wahre Lachsalven.

Das Beste kam zum Schluss: Mit dem Zwergentanz landete das Faschingskomitee einen echten Kracher. Ingrid Kohles