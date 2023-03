Von einer relativ stattlichen Anzahl von 19 aktiven Feuerwehrleuten, darunter sechs Frauen , im überschaubaren Pressecker Ortsteil berichtete Kommandant Wolfgang Goller in der Mitgliederversammlung. Deshalb dankte der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Stephan Bodenschatz, auch besonders nachdrücklich für das Engagement für den Brandschutz im Dorf. Im vergangenen Jahr sei der Löschtrupp laut Goller nur zu einem Feldbrand bei Römersreuth und zu zwei Öffnungen von Wohnungen im Ort ausgerückt, wo ältere Frauen gestürzt waren, so dass Bodenschatz appellierte, dass man „in unserem kleinen Dorf mehr auf unsere älteren Nachbarn aufpassen“ müsse. Zudem kündigte er ein Weinfest an, das die Feuerwehr mit der Dorfgemeinschaft im September feiern wolle. Bei den anstehenden Neuwahlen gab es keine Veränderungen in der Vorstandschaft.

In der Versammlung geehrt wurde Günther Bodenschatz für seinen 40-jährigen aktiven Dienst. Die Ehrung nahmen neben Reinhard Baar als Vertreter des Freistaats die Kreisbrandinspektoren Ives Wächter und Horst Tempel mit KBM Alexander Reinsch vor. klk

