Seit 25 Jahren arbeitet Marianne Pabel als Raumpflegerin im Rathaus und in der Schule in Ludwigschorgast . Dafür wurde sie kürzlich geehrt − zumal die Bedienstete ein Doppeljubiläum feierte. Denn für ihre Tätigkeit im Rathaus ist die Gemeinde Ludwigschorgast der Arbeitgeber und für die in der Schule die Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach (VG).

Bürgermeisterin und VG-Vorsitzende Doris Leithner-Bisani würdigte die Arbeit der Jubilarin, die immer für ein ordentliches Erscheinungsbild und die Sauberkeit in den Gebäuden sorgt.

Das gilt auch für den Vorraum sowie den Sanitärraum im Leichenhaus. Als Dank und Anerkennung bekam die Jubilarin Urkunden und Blumen überreicht. Tobias Braunersreuther