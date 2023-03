Die Fachschule für Lebensmitteltechnik in Kulmbach ist um eine Attraktion reicher. Die Firma TVI, die zum Multivac-Konzern gehört, hat der Schule eine Frischfleischportioniermaschine im Wert von 150.000 Euro zur Verfügung gestellt. Mit einem Knopfdruck können Minutensteaks oder andere Stücke aus großen Fleischteilen gefertigt werden: alle gleich groß, alle in gleicher Form.

Die Bedienung der Maschine ist einfach: Die exakt gewogenen Fleischteile werden in eine Art Schublade eingelegt. Sobald diese in die Maschine eingeschoben wird, startet der Prozess. Das Produkt wird dreidimensional geformt, vermessen. Das Fleisch kann so restefrei oder mit minimalem Abschnitt portioniert werden. „An der Kulmbacher Schule sitzen die Entscheider von morgen. Wir haben ein Interesse, dass die Techniker mit unseren Maschinen arbeiten“, erklärt Florian Helfrich von TVI-Multivac, der mit Mario Hellwig und Dominik Rothenaichner zur Inbetriebnahme der Maschine angereist war.

„Wir bringen an der Lemitec Absolventen hervor, die es zu einem erstaunlichen Niveau bringen“, erklärte Landrat Klaus Peter Söllner . „Uns liegt prozessorientiertes Arbeiten am Herzen. Diese hochtechnisierten Maschinen laufen bei uns und kommen zum Einsatz“, sagte der Leiter des Beruflichen Schulzentrums Alexander Battistella.