Im Namen des bayerischen Umweltministeriums hat Landrat Klaus Peter Söllner (FW) sechs Unternehmen aus dem Landkreis Urkunden für ihre erfolgreiche Teilnahme am Umwelt- und Klimapakt Bayern überreicht.

Söllner verwies darauf, dass mit dem erstmals 1995 vereinbarten Umweltpakt Bayern Unternehmen und staatliche Einrichtungen motiviert werden sollen, betrieblichen Umweltschutz über die gesetzlichen Vorgaben hinaus umzusetzen. Die Teilnahme erfolge für zunächst drei Jahre und sei kostenfrei.

Die Teilnehmer würden sich für nachhaltiges, umweltverträgliches Wirtschaften und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen.

„Eine intensive Kooperation zwischen Staat und Wirtschaft bei der gemeinsamen Umsetzung trägt sowohl zum Schutz von Umwelt und Klima, als auch zur langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen und Wohlstand bei“, sagte der Landrat. Als Anerkennung ihres Engagements würden die Teilnehmer mit der Urkunde und dem Logo „Umwelt- und Klimapakt Bayern“ ausgezeichnet

Die Urkunden gingen an das Beton-Natursteinwerk Sprute, das Hotel Ertl , die Gaststätte „Weinbrücke“, die Firma ZCK Zuschnittcenter und Faserverbundtechnik, die Sparkasse Kulmbach-Kronach (alle Stadt Kulmbach ) sowie an die Recyclingfirma PDR aus Thurnau. „Wir danken Ihnen allen herzlich für Ihr großes Engagement und für die sehr gute Zusammenarbeit mit unserem Landkreis. Ich danke aber auch im Namen unseres Umweltministers Thorsten Glauber “, so Söllner.

Im Umwelt- und Klimapakt arbeiten die Staatsregierung, die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft , der Bayerische Industrie- und Handelskammertag sowie der Bayerische Handwerkstag daran, Lösungen im Umgang mit herausragenden Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen zu entwickeln, um damit den Klimaschutz in Betrieben voranbringen.

Wesentliches Standbein sind die teilnehmenden Unternehmen, die speziell für ihre Branchen Umweltschutzmaßnahmen umsetzen und damit andere zur Nachahmung motivieren.

Der Umwelt- und Klimapakt Bayern bildet die dauerhafte Basis für den Austausch und fachlichen Dialog zwischen Bayerischer Staatsregierung und bayerischer Wirtschaft zu Klimaschutz, Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Rei.