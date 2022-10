Bei der Fertigstellung des C3-Gebäudes am Beruflichen Schulzentrum wird der Landkreis Kulmbach nach der Einschätzung von Landrat Klaus Peter Söllner (FW) und Projektleiter Klaus Bodenschlägel mit den Baukosten wohl mit einem „Blauen Auge“ davonkommen. Die aktuelle Prognose liegt bei rund 14,1 Millionen Euro , ein Plus von 200.000 Euro gegenüber Juli.

Der Bauzeitenplan geht weiterhin von einer Übergabe im Februar/März 2023 aus. Bei den Außenanlagen ist es das erklärte Ziel, diese bis Mitte November fertigzustellen. Bodenschlägel gab zunächst die Eckdaten bekannt, die sich seit Juli verändert haben. So sind die Technikgewerke und der Trockenbau weitgehend im Zeitplan, und fast abgeschlossen sind die Dacharbeiten am Hauptgebäude und die Estricharbeiten. Um Chaos zu vermeiden, wurden in den Sommerferien die Parkplätze zu 80 Prozent fertiggestellt.

Bei den aktuellen Ausschreibungen haben sich die Kosten nur leicht erhöht. Bodenschlägel: „Über 97 Prozent der Leistungen sind ausgeschrieben und 0,32 Millionen Euro sind an Ausschreibungen laut Kostenberechnung noch offen. Mit einem Kostenrisiko ist vor allem bei Maschinen und Metallregalen zu rechnen.“

Söllner stellte fest, dass die ganz große Katastrophe bei den Ausschreibungen nicht eingetreten ist.

Zustimmung fand die Vorgehensweise hinsichtlich der angestrebten Teilsanierung des A-Baus im Beruflichen Schulzentrum . Bei dem mehr als 60 Jahre alten Gebäude sollen die bestehenden Baukörper weitgehend durch Neubauten ersetzt werden. Aus Sicht der Verwaltung wäre es sinnvoll, ein Sanierungspaket zu schnüren. Dazu gehören die energetische Sanierung der Gebäudehülle, die Heizungserneuerung, die brandschutztechnische Ertüchtigung sowie Barrierefreiheit.

Um eine FAG-Förderung für die Teilsanierung zu erhalten, müssen 25 Prozent des Gebäudeneubauwertes erreicht werden. Dies ist laut Kreisbaumeister Andreas Schülein mit den genannten Maßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich. Deshalb wurde vorgeschlagen, für die dargestellte Teilsanierung des A-Baus ein -Verfahren für die Architektenleistung einzuleiten. Rei