Zufrieden auf ganzer Linie zeigten sich die Kauernburger Schützen. Nach zwei Jahren Corona-Beschränkungen führte der Kauernburger Traditionsverein wieder das Herbstschießen durch. „Wir können mit der Beteiligung sehr zufrieden sein. Die Teilnehmerzahlen waren wie vor der Pandemie“, zog Schützenmeister Rudi Fürbringer ein Resümee.

28 Schützen beteiligten sich am großen Spektakel. Vor allem eine Disziplin war wieder spannend: Der Schuss auf die Vogelscheibe. Auch dieses Jahr war wieder das nötige Quäntchen Glück ausschlaggebend für den Sieg. Zum ersten Nach-Corona-Vogelkönig krönten Schützenmeister Rudi Fürbringer und der Vorsitzende der Kauernburger Schützen, Harry Bauer, das Vereinsmitglied Peter Bauer . Bauer machte auch in den anderen Disziplinen eine gute Figur und sicherte sich bei der Zehner-Serie Luftgewehr auf die Meisterscheibe den zweiten Platz und in der Seniorenwertung den Titel des Vereinsmeisters.

Bei den Vereinsmeistern konnten gleich mehrere Vor-Corona-Erfolgsschützen ihre Positionen sichern. Patric Waldmann verteidigte seinen ersten Platz in der Kategorie Luftpistole. Heidi Fiedler rangierte bei den Damen Senioren auf Rang eins. Kathrin Waldmann behauptete bei den Damen ihren Spitzenplatz, den sie schon vor der Pandemie erobert hatte.

Weitere Ergebnisse des Herbstschießens der Kauernburger Schützen: Glücksscheibe LG /LP: Platz 1: Peter Bauer Platz 2: Patric Waldmann Platz 3: Rudi Fürbringer.

Zehner-Serie Luftpistole: Platz 1: Patric Waldmann, Platz 2: Marcel Hocquel, Platz 3: Jan Fiedler.

Zehner-Serie Luftgewehr: Platz 1: Marcel Hocquel, Platz 2: Peter Bauer , Platz 3: Bastian Hollweg.

Armbrust (Brotzeitscheibe): Platz 1: Franzi Hübner, Platz 2: Helmut Hübner, Platz 3: Norbert Lutz. Schachbrettscheibe: Platz 1: Peter Lutz, Platz 2: Marcel Hocquel, Platz 3: Bastian Hollweg.

Vereinsmeister 2022 Damen: Platz 1: Kathrin Waldmann, Platz 2: Ramona Popp.

Senioren Herren: Platz 1: Peter Bauer , Platz 2: Helmut Hübner. Senioren Damen: Platz 1: Heidi Fiedler.Luftpistole: Platz 1: Patric Waldmann, Platz 2: Marcel Hocquel, Platz 3: Jan Fiedler. Schützen: Platz 1: Marcel Hocquel, Platz 2: Jan Fiedler, Platz 3: Harry Bauer.

Schüler: Platz 1: Tim Haberzettl, Platz 2: Paul Haberzettl Jugend: Platz 1: Simon Brückner,Vogelkönig: Peter Bauer . so