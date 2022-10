Einen informativen und zugleich beklemmenden Vortrag verfolgten die Schüler der 10. Klassen des Caspar-Vischer-Gymnasiums in der vergangenen Woche an ihrer Schule. Till Mayer, Journalist und Fotograf, hält die Langzeitfolgen von Konflikten und Kriegen seit vielen Jahren in seinen Fotos und Reportagen fest. Einen Auszug daraus präsentiert er in seiner Ausstellung „Erschüttert. Einschläge, die alles ändern“, die er in Kooperation mit der Organisation „Handicap International“ organisierte.

„Die Ukraine kenne ich seit 2007, ich habe dort auch Freunde gewonnen“, erzählte der Journalist. Er habe keine Reise dorthin unternommen, ohne dass es eine kriegerische Auseinandersetzung gegeben hätte. „In Europa so zu tun, als gäbe es keinen Krieg, ist gefährlich.“

Die Menschlichkeit nicht verlieren

Und so erzählte er in Bildern und Geschichten von Schicksalen in der Ukraine, von Menschen, die ihre Heimat verloren haben, von einer Mutter , die ihren Sohn in einem Granatenloch im Boden begrub, von Familien, die in der U-Bahn leben, von Feuerwehrleuten, die Heldenhaftes leisten.

„Was ist Ihr größter Wunsch?“, fragte er etwa einen Kasachen, der auf ukrainischer Seite kämpfte. „Ich will in einem Stück rauskommen und meine Menschlichkeit nicht verlieren“, lautete die Antwort.

Doch nicht nur die Ukraine war Thema, denn Mayer besucht bereits seit seinem 22. Lebensjahr Krisengebiete. Er war bereits im Bosnienkrieg, reiste nach Ruanda oder in den Tschad, war in Afghanistan und im Irak im Einsatz. „In Afghanistan herrscht eine Friedhofsruhe, und die Rechte der Frauen existieren nicht mehr“, sagte er, und zeigte Fotos von verstümmelten Kindern in Afghanistan und im Irak. „Schon der Besitz eines Smartphones bedeutet unter dem Islamischen Staat ein Todesurteil.“

Angst um die Interviewpartner

Harter Tobak für die jungen Zuhörer, die am Ende des Vortrags einige Fragen an den Journalisten hatten. Etwa wie er vor Ort mit den Menschen kommunizieren würde. „Hier sind Dolmetscher unerlässlich“, sagte Mayer, schon alleine deshalb, weil diese auch den kulturellen Kontext kennen würden. Ein anderer Schüler wollte wissen, ob sich Mayer schon einmal in einer gefährlichen Situation befunden habe. Durchaus, aber „wenn man die Kugel pfeifen hört, ist sie noch weit genug weg.“ Er fühle sich schon mal hilflos, habe aber keine große Angst, eher Respekt. „Viel mehr habe ich Angst, dass meine Interviewpartner hinterher Probleme bekommen.“

Da sich die Schülervertretung bereits vergangenen Sommer aktiv für die Ukrainehilfe eingesetzt und einen Kuchenverkauf in den Pausen organisiert hatte, konnten sie an Mayer stellvertretend für „Handicap International“ eine Spende in Höhe von 3300 Euro überreichen.

Davon sollen Senioren in der Ukraine mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden. „Wir haben heute grausame und schmerzhafte Bilder gesehen, ich schätze es, dass wir hier aufwachsen können“, erklärte Schülersprecher Leopold Zapf und ergänzte: „Auch wir Schüler können etwas dazu beitragen, den Schmerz der Menschen zu lindern.“

Ausstellung soll Mahnung sein

Schülersprecherin Anna Fetahi zeigte sich ebenfalls sehr betroffen, sieht aber für sich selbst darin eine Motivation: „Ich bin schockiert und tief berührt, aber ich mache mir jetzt verstärkt Gedanken, was ich mit meiner Zukunft mache“, erklärt die Schülerin , die in diesem Jahr ihr Abitur macht.

Die Ausstellung ist öffentlich und in der Pausenhalle des Caspar-Vischer-Gymnasiums noch bis zum 31. Oktober zu sehen. Die Geschichten der Betroffenen sollen Mahnung sein gegen die Bombardierung der Zivilbevölkerung. Uschi Prawitz