Martin Schöffel ist neuer Vorsitzender der agrarpolitischen Sprecher der Unionsfraktionen von Bund und Ländern. Er wurde bei der jüngsten Tagung der Agrarsprecher der Fraktionen gewählt. Er folgt auf Helmut Dammann-Tamke aus Niedersachsen. „Die Union in den Ländern macht engagierte Arbeit für die Bauern in Deutschland. Wir wollen eine aktive moderne Landwirtschaft, die die Versorgung der Bevölkerung mit hervorragenden Lebensmitteln sicherstellt“, sagte Schöffel. Er griff explizit die Grünen und die Ampelregierung an und betonte, man wende sich gegen eine ideologie-gesteuerte Agrarpolitik , die auch vermehrt Einfluss auf die europäische Politik nehme. Er wolle für eine Agrarpolitik eintreten, „die auf wissenschaftlichen Fakten begründet ist und auf eine Ernährungssouveränität in Deutschland und Europa ausgerichtet ist“. red