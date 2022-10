Ein schüchterner Schmuser ist Lanzelot, ein circa fünf Jahre alter Maine Coon Mix, männlich und bereits kastriert. Da er ein Prinz ist, möchte er in seinem neuen Zuhause gerne alleine wohnen. Am besten in einer Wohnung mit gesichertem Balkon. Lanzelot kann man im Tierheim Kulmbach (Heinersreuth 30,Ködnitz) zu den Öffnungszeiten Dienstag und Freitag von 17 bis 18.30 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 09221/91288 (bitte AB benutzen) kennenlernen. Foto: Tierschutzverein Kulmbach