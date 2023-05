Nachdem Pfarrerin Renate Rath als Klinikseelsorgerin in den Ruhestand verabschiedet wurde, konnte ihre Nachfolge geregelt werden:

Ab 1. September wird Pfarrer Christian Schmidt im Umfang eines halben Stellenanteils die Klinikseelsorge am Klinikum Kulmbach betreuen. Pfarrer Christian Schmidt bleibt daneben Gemeindepfarrer in Harsdorf.

Mit Christian Schmidt kommt ein erfahrener Seelsorger an das Klinikum zurück: In der Vergangenheit wirkte er bereits im Team der ehren- und hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger mit, beendete diesen Einsatz aber auf Grund von Stellenveränderungen vor zwei Jahren. „Es freut mich sehr, dass mit Pfarrer Christian Schmidt ein beliebter und einschlägig erfahrener Kollege gewonnen werden konnte, der die sehr geschätzte Arbeit von Pfarrerin Renate Rath gut fortführen kann“, so Dekan Friedrich Hohenberger: „Er wird Menschen im Klinikum mit ihren Sorgen und Nöten beistehen und aufgrund seines Erfahrungsschatzes das Team der Klinikseelsorge gut ergänzen.“