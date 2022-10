„Auf dünnem Eis“ bewegen sich Karine (Daniela Dillinger) und Didier ( Wolfgang Krebs ) in der gleichnamigen Komödie von Eric Assous, die am Sonntagabend im Schlosstheater Thurnau Premiere feierte. Die Liebe der beiden Protagonisten ist in die Jahre gekommen, aber sie verstehen sich gut, und im Schlafzimmer beklagt sich auch keiner der beiden. Dennoch fehlt etwas.

„Sie“ will dieses Kribbeln im Bauch wieder fühlen, „Er“ hat noch niemals Schmetterlinge gespürt. „Sie“ hält Kommunikation für die Basis einer Beziehung, „Er“ ist der Ansicht, Unterhaltungen bilden nur Raum für Missverständnisse. Ein gemeinsamer Fernsehabend mit den „Brücken am Fluss“ löst in Karine etwas aus, und beide beginnen, ihre Beziehung aus vollkommen unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten.

Intendant und Schauspieler Wolfgang Krebs hat sich für diese Spielzeit erneut eine kluge Komödie des Autors Eric Assous ausgesucht. „Assous ist ein großer Menschenkenner, er beschreibt klar die Situation zwischen Menschen, speziell in Sachen Partnerschaft und Liebe“, sagt er. Man fühle sich angesprochen und finde sich darin wieder. Was in diesem konkreten Fall nicht nur am Stück liegt, sondern auch an der schauspielerischen Umsetzung der beiden Darsteller.

Feinfühlig, subtil und authentisch durchleben sie Situationen, in denen man als Beobachter daneben steht und merkt, dass man gar keine Partei ergreifen kann.

Dillinger und Krebs harmonieren auf der Bühne und verstehen es, Witz und Charme zu transportieren. Das Publikum dankt mit Lachen, Applaus und dem ein oder anderen Gedanken, den man mit nach Hause nimmt.