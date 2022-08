Der neue König der Untersteinacher Schützengesellschaft heißt Rudolf Schiekel. Mit einem 84,8-Teiler verwies er die restlichen zwölf Kandidaten auf die Plätze und darf sich seit Sonntagabend Schützenkaiser nennen.

„Ich habe mein Ziel erreicht, ich wollte schon immer Mal Schützenkaiser werden. Am letzten Freitag habe ich von unserer Vorsitzenden erfahren, das ich der neue König bin“, sagte der neue Regent.

Rudolf Schiekel ist seit über 50 Jahren als Schütze aktiv und war schon acht Mal Vizekönig und zwei Mal König. Neue Vize-Königin wurde Ursula Meissner (185,4-Teiler) vor Maria Lotter (265,3), Patrick Winkler (375,6) und Werner Agly (480,8).

„Es war ein echter Kampf“, machte Vorsitzende Inge Winkler bei der Siegerehrung deutlich. Winkler nahm die Entkrönung des bisherigen Königs Jochen Witzgall und der Vize-Königin Simone Trapper vor. „Leider hat uns die Pandemie in den letzten Jahren ausgebremst. Heuer konnte der Verein keinen Jungschützenkönig stellen“, sagte die Vorsitzende.

Bei den deutschen Schützenmeisterschaften in München-Hochbrück konnte unlängst Dagmar Witzgall in der Luftgewehr-Damenklasse 2 mit 611,9 Ringen unter 22 Teilnehmerinnen einen hervorragenden dritten Platz belegen. Jochen Witzgall schaffte in der Luftgewehr-Herrenklasse 2 mit 602,0 Ringen unter 47 Teilnehmern Platz 28. Insgesamt nahmen fast 6000 Schützen an den Titelkämpfen teil.

Den Günther-Weber-Pokal gewann in diesem Jahr erstmals Patrick Winkler mit einem 17,4-Teiler. Auf den weiteren Plätzen folgten Jochen Witzgall (45,3), Robert Hoderlein (60,4), Rudolf Schiekel (61,4) und Dagmar Witzgall (69,0). wo