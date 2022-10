Zu einer Stunde mit schöner Musik begrüßte Pfarrer Peter Ahrens die Besucher in der Johanneskirche. Diese eignet sich dafür nicht nur wegen ihrer Akustik sehr gut, sie bietet auch immer einen entsprechend festlichen Rahmen. Und man kann sich fast immer darauf verlassen, etwas Besonderes zu erleben, wenn man Konzerte der Trebgaster Kirchengemeinde besucht.

Dieses Mal waren es zwei Orgeln, die auf verschiedenen Ebenen miteinander kommunizierten. Dieser eher selten zu hörende Musikgenuss wurde mit Spannung erwartet. Johannes Sommer an der Hauptorgel auf der ersten Etage und Thomas Grünke an einem Orgelpositiv unten im Kirchenschiff ergänzten sich bei der „Echo-Fantasie“ von Samuel Scheidt, einem der wichtigsten Komponisten des 17. Jahrhunderts , bestens. Der räumliche Abstand brachte beim Wechsel zwischen lauten und leisen Tönen den Echodialog besonders effektiv zur Wirkung. Mit Bachs Präludium in C-Dur (BWV 545) hatte Johannes Sommer vorher bereits seine Visitenkarte abgegeben und mit präzisem und transparentem Spiel den jugendlichen Elan des Komponisten aufgezeigt. Dass Chorgesang in der heutigen hektisch-schnellen Gesellschaft eine Oase der Entspannung, des Gemeinschaftsgefühls und der Harmonie darstellen kann, zeigte der Bayreuther Konzertchor „Musica vocalis“ eindrucksvoll auf. Dirigentin Anna Baturina-Ringlein hat das Leistungsvermögen des Chors stetig weiterentwickelt. Ob a-cappella oder mit Orgelbegleitung – der vierstimmige Chor war bestens aufgelegt. Das zeigte sich gleich bei „Signore delle Cime“, einem beliebten italienischen Gebetslied, dessen Text Gefühl, Volksfrömmigkeit und christliche Hingabe kombiniert. Der rührend vorgetragene Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirt“ drückte viel Zuversicht aus. Nach Franz Liszts „Pater noster“ für Chor und Orgel stellte der Organist mit der Fuge in d-Moll von Johann Pachelbel (PWV 154) die ganze Klangvielfalt und das enorme Potenzial der Orgel unter Beweis.

Das Abschlusslied „Geht in alle Welt in Frieden“ von John Rutter konnte gleichzeitig als Auftrag und Bitte an die Besucher verstanden werden, die den Musikern für eine Stunde mit reinstem Hörgenuss dankten.